Un bochornoso momento tuvo el cantante argentino Fito Páez el pasado martes 20 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde, tras cantar por casi una hora los 25 nuevos temas de su álbum ‘Novela’ de forma cronológica, recibió silbidos y abucheos por parte de los asistentes.

La presentación de esta obra rock, parte de su gira “Sale el Sol Tour”, había sido anticipada por el propio artista en sus redes sociales el día anterior, donde reconoció que la propuesta provocó un “panic attack general” en su equipo de trabajo.

Durante la hora que duró la interpretación, el público se mostró indiferente, retirándose temporalmente hacia los sectores de comida y, justo antes de que concluyera el bloque, silbó desde las plateas para exigir sus temas ya consolidados.

Tras el intervalo, el cantautor pasó a sus éxitos más populares, interactualo con los sectores que habían protestado, pues al iniciar con “El amor después del amor”, desafió al público diciendo: “¿Tenían ganas de cantar allá? No los escucho. Canten más fuerte, man. No te escucho nada”.

@bygreencook Movistar Arena lleno y a Fito Páez se le ocurre cantar un disco que nadie conoce… la gente se va al baño, chifla, todos usando los celulares! Que flashio este por favorrrrrreee CÁNTATE UN HIT LPM! ♬ sonido original - greencook

Posteriormente, al sentarse al piano para interpretar “Al lado del camino”, Páez pidió moderación al público argumentando que es positivo detenerse a escuchar al otro porque representa un regalo, y aseguró que no faltaría ninguno de los hits programados.

El concierto se extendió por casi tres horas y concluyó con una respuesta positiva por parte de los asistentes, pues además cantó temas como “11 y 6”, “Circo Beat”, “Ciudad de pobres corazones” y “Mariposa Technicolor”.

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Al día siguiente, Fito minimizó el altercado en Instagram, calificando la velada como inolvidable: “¡Nunca voy a olvidar esta noche! ¡Este concierto! Me sentí más vivo que nunca”, expresó.

Luego describió la jornada como “una combinación de amor, rabia, energía y pelea callejera”, y agradeció a Buenos Aires por su naturaleza impredecible. “Novela” es la última producción del artista, lanzada en 2025 bajo un formato conceptual.

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