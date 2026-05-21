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A pesar de la reacción inicial de sus fans, al finalizar el concierto, fue mejor recibido pues cantó sus clásicos como "11 y 6". | Foto: Instagram (@fitopaezmusica)
A pesar de la reacción inicial de sus fans, al finalizar el concierto, fue mejor recibido pues cantó sus clásicos como "11 y 6". | Foto: Instagram (@fitopaezmusica)
Por Redacción EC

Un bochornoso momento tuvo el cantante argentino Fito Páez el pasado martes 20 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde, tras cantar por casi una hora los 25 nuevos temas de su álbum ‘Novela’ de forma cronológica, recibió silbidos y abucheos por parte de los asistentes.

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