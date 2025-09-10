Vimos “Demon Slayer: Castillo infinito” antes de su estreno y este es nuestro balance de lo que será considerado “una obra maestra”

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito” marca el inicio de la trilogía final de la aclamada franquicia creada por Koyoharu Gotouge. Bajo la dirección de Haruo Sotozaki y con la producción del estudio Ufotable, esta cinta no solo cumple con las altísimas expectativas que tenía el fandom, sino que las supera con creces. Lo que muchos esperaban como una simple transición hacia el gran desenlace, termina siendo una obra audiovisual impecable, con un ritmo narrativo preciso y con momentos que quedarán grabados en la memoria colectiva de los seguidores del anime.

Esta es nuestra reseña.

Un ritmo narrativo distinto y refrescante

No es exagerado decir que Ufotable se ha consolidado como el estudio número uno en la industria para narrar este tipo de historias, gracias a su capacidad de fusionar una animación sin precedentes, una dirección cinematográfica magistral y una banda sonora que estremece de principio a fin.

Una de las primeras cosas que saltan a la vista al ver el “Castillo infinito” es que el ritmo se distancia del formato episódico del anime televisivo. Aquí, Sotozaki apuesta por un desarrollo más orgánico y sostenido, que permite que la tensión crezca de manera constante hasta desembocar en las batallas más espectaculares que hemos visto en la saga.

Este cambio es positivo: el largometraje fluye con naturalidad, sin los cortes característicos de la serie, y cada escena está construida con un propósito narrativo claro. Desde los momentos de calma en los que se profundiza en los personajes, hasta las explosiones de acción pura, todo se siente medido y coherente.

El plato principal de la película de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito" es la batalla entre Tanjiro y Tomioka contra Akaza. (Foto: Ufotable)

Las peleas que todos esperaban

Los fanáticos del anime sabían que ciertos encuentros serían inevitables, como el de Zenitsu contra Kaigaku. La pelea del querido representante de la respiración del rayo, contra su temido adversario (que en su momento fue su mayor modelo a seguir) es uno de los puntos más altos de la película. No solo por la espectacularidad visual, sino porque logra transmitir emociones genuinas que van más allá de los golpes y las técnicas de respiración.

Los destellos amarillos que iluminan la oscuridad del Castillo Infinito, combinados con el ritmo vertiginoso de la animación, convierten esta secuencia en una de las más icónicas de la franquicia. Es cine en estado puro, una muestra de cómo la animación japonesa puede generar la misma adrenalina que un blockbuster de acción real, e incluso superarlo.

Todo esto para poder ablandar nuestro corazón con una conversación entre el propio Zenitsu y

Tanjiro y Tomioka vs. Akaza: una batalla sublime con el flashback más desgarrador

Si la pelea de Zenitsu ya dejaba a todos sin aliento, el enfrentamiento entre Tanjiro, Tomioka y Akaza lleva la espectacularidad a otra dimensión. Ufotable logra una coreografía de combate que raya en la perfección: cada movimiento, cada choque de espadas y cada destello de energía está animado con un detalle minucioso que convierte la escena en un espectáculo visual inigualable. La cámara no se limita a seguir la acción, sino que se sumerge en ella, rotando y desplazándose con fluidez para que el espectador sienta la intensidad y el peligro de cada instante.

Pero lo que realmente eleva esta secuencia a la categoría de inolvidable es el flashback de Akaza. En medio del fragor de la batalla, la narrativa se detiene para mostrarnos el trágico pasado del demonio, revelando las heridas emocionales y las circunstancias que lo llevaron a perder su humanidad. Es un momento de crudeza y belleza a la vez, contado con una sensibilidad magistral que humaniza a uno de los antagonistas más icónicos de la saga. El contraste entre la ferocidad del combate y la tristeza de esta historia convierte a esta parte de la película en una joya narrativa, donde la acción y la emoción se entrelazan con maestría.

Entre el dolor para la siguiente película

Otra de las peleas que todos tienen que tener presente es la de Shinobu que se enfrenta a uno de los demonios más poderosos como lo es Douma en una lucha donde ella demuestra que es mucho más que solo belleza y que también tiene un motivo para pelear.

Shinobu Kocho se enfrenta a Douma en la primera pelea de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito". (Foto: Ufotable)

Los que son fans de la saga de “Demon Slayer” y están al día en el manga ya saben lo que se viene y esto está maravillosamente animado también.

Flashbacks que humanizan a los demonios

Uno de los aspectos más destacados de la película es la forma en que se abordan los flashbacks de los antagonistas. Sotozaki y su equipo entienden que un villano solo es memorable si su historia logra conmover. Aquí se nos revela el pasado de algunos demonios, sus motivaciones, sus dolores y las decisiones que los llevaron a sucumbir en la oscuridad.

Estos pasajes no son un relleno, sino que se integran de manera orgánica al relato, añadiendo profundidad y permitiendo que el espectador se cuestione sobre la delgada línea entre la humanidad y la monstruosidad. Lejos de justificar sus actos, la película logra que comprendamos las cicatrices emocionales que los convirtieron en lo que son.

Zenitsu contra Kaigaku es otra de las peleas principales de la película de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito". (Foto: Ufotable)

La animación: Ufotable en su punto más alto

Si hay algo que distingue a “Demon Slayer” desde su primera temporada es su calidad visual, pero lo que Ufotable consigue en “Castillo Infinito” es de otro nivel. Cada plano parece una pintura en movimiento. La coreografía de las peleas, el uso del CGI para dar profundidad a los escenarios, la fluidez de los golpes y el juego de luces y sombras convierten a esta cinta en una experiencia sensorial sin igual.

El castillo, con su diseño laberíntico y surreal, se erige como un personaje en sí mismo. Su constante transformación y el dinamismo de sus pasillos crean un entorno perfecto para las batallas. Es una demostración de cómo el CGI, cuando se integra con criterio y arte, puede potenciar la animación tradicional en lugar de opacarla.

Una banda sonora electrizante

A lo visual se suma un apartado sonoro que merece un aplauso aparte. La música compuesta por Yuki Kajiura y Go Shiina vuelve a brillar, creando atmósferas que van desde lo épico hasta lo melancólico. Los coros, los violines y los tambores sincronizan con cada movimiento de los personajes, elevando la tensión y las emociones.

Y como si fuera poco, la participación de Aimer y LiSA en los temas principales le da un toque electrizante que pone la piel de gallina. Sus voces no solo acompañan, sino que potencian el dramatismo de la historia. Escucharlas en una sala de cine, con el eco de los altavoces envolviendo cada rincón, es una experiencia que difícilmente se olvida.

El corazón detrás de la acción

Aunque la espectacularidad visual y sonora es evidente, lo que realmente hace que el “Castillo infinito” se sienta tan grande es su corazón. La película no olvida que en el centro de esta saga hay una historia de lucha, amistad, dolor y esperanza. Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, los Pilares y más no son héroes perfectos; son jóvenes que cargan con cicatrices, pérdidas y dudas, pero que deciden avanzar porque creen en un mundo mejor.

Ese mensaje cala hondo. Cada lágrima, cada sacrificio y cada grito en medio de la batalla se siente auténtico. No es acción vacía, es un relato humano que nos recuerda por qué “Demon Slayer” se convirtió en un fenómeno mundial.

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito” se estrena en todas las salas de cines de Perú este jueves 11 de septiembre.