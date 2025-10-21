El concierto de Limp Bizkit en Perú está confirmado. Pese a la reciente muerte del bajista y fundador, Sam Rivers, la productora Masterlive Perú ratificó el show que ofrecerá la banda de nu metal el próximo 9 de diciembre en Costa 21 de San Miguel.

A través de sus redes sociales, Masterlive anunció cómo va la venta da entradas para el concierto de Limp Bizkit en Perú y añadió un comentario que despejó las dudas de los fans.

En la misma publicación, confirmaron que Limp Bizkit decidió seguir adelante con su gira por Latinoamérica pese a la muerte de Sam Rivers, bajista y fundador del grupo.

“La banda ha decidido seguir adelante con su gira mundial, honrando la memoria y el legado musical de Sam Rivers. Su espíritu seguirá presente en cada escenario”, escribió Masterlive en los comentarios de su publicación.

Masterlive confirmó que Limp Bizkit se presentará en Lima pese a la muerte de Sam Rivers. (Foto: Captura de IG)

De esta manera, la agrupación de nu metal llegará a Perú con sus integrantes Fred Durst, Wes Borland, John Otto, y DJ Lethal. Aún no se ha revelado el nombre de la persona que reemplazará a Sam Rivers en el bajo.

Limp Bizkit con l“Loserville” promete una velada inolvidable para los amantes de los sonidos fuertes y auténticos. Una noche de descargas eléctricas, emociones intensas y libertad a través de la música.La cita es este 9 de diciembre en Costa 21.

