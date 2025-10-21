El concierto de Limp Bizkit en Perú está confirmado. Pese a la reciente muerte del bajista y fundador, Sam Rivers, la productora Masterlive Perú ratificó el show que ofrecerá la banda de nu metal el próximo 9 de diciembre en Costa 21 de San Miguel.
A través de sus redes sociales, Masterlive anunció cómo va la venta da entradas para el concierto de Limp Bizkit en Perú y añadió un comentario que despejó las dudas de los fans.
LEE: Limp Bizkit vuelve a Perú: ¿Dónde será el concierto y cuándo saldrán a la venta las entradas?
En la misma publicación, confirmaron que Limp Bizkit decidió seguir adelante con su gira por Latinoamérica pese a la muerte de Sam Rivers, bajista y fundador del grupo.
“La banda ha decidido seguir adelante con su gira mundial, honrando la memoria y el legado musical de Sam Rivers. Su espíritu seguirá presente en cada escenario”, escribió Masterlive en los comentarios de su publicación.
De esta manera, la agrupación de nu metal llegará a Perú con sus integrantes Fred Durst, Wes Borland, John Otto, y DJ Lethal. Aún no se ha revelado el nombre de la persona que reemplazará a Sam Rivers en el bajo.
MÁS INFORMACIÓN: Fred Durst, vocalista de Limp Bizkit, luce irreconocible con nuevo ‘look’
Limp Bizkit se presentará en Perú el próximo 9 de diciembre en el escenario Costa 21 de San Miguel. Las entradas para el concierto aún están disponibles a través de Teleticket.
