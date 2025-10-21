Tras vender más de 100 mil entradas únicamente en Buenos Aires, Argentina, Soda Stereo confirmó su regreso a Perú como parte de su gira “Ecos”, que marca la reunión de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti en un mismo escenario después de más de 18 años.

El concierto de Soda Stereo en Perú se llevará a cabo el viernes 22 de mayo del 2026 en el escenario Arena 1 de la Costa Verde. Las entradas estarán a la venta a partir del 23 de octubre en Joinnus.

“Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado”, señala el comunicado de prensa de Soda Stereo y PopArtMusic, organizadores de este esperado reencuentro.

“No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo. Soda = Vanguardia”, agrega la misiva.

Soda Stereo confirma concierto en Perú como parte de su gira “Ecos”. (Foto: Instagram)

¿Cómo será el show de Soda Stereo en Perú?

Cabe resaltar que “Ecos” no es un tributo ni homenaje y tampoco tendrá cantantes ni artistas invitados. Este show es la reunión del reconocido trío argentino, con el bajo y la batería de Zeta y Charly tocando en vivo con registros de voz y guitarra de Gustavo Cerati, grabados durante las últimas giras de Soda Stereo, en 1997 y 2007.

Para la presentación en Argentina, Chile y Perú no se utilizarán videos de archivo ni se aplicará la Inteligencia Artificial. La propuesta está inspirada en ABBA Voyage, que estrenó en 2022, combinando avatares digitales con banda en vivo.

Cabe resaltar que, días antes del anuncio, las calles de Lima lucieron carteles y afiches alusivos al reconocido trío argentino.

Afiches de referencia a Soda Stereo fueron vistos en diversas calles de Lima. (Foto: GEC)

Historia de Soda Stereo en Perú

De esta manera, Soda Stereo volverá al Perú en 2026, 40 años después de su primera presentación en nuestro país, ocurrida en noviembre de 1986, donde se dio a conocer como uno de los grupos más prometedores del rock sudamericano, en varias noches en el Coliseo Amauta de Lima y el Coliseo Cerrado de Arequipa.

Un año más tarde, en 1987, regresó a tierras peruanas convertido en un suceso, para recorrer Lima, Ica, Arequipa, Chiclayo, Trujillo y Piura, en la histórica “Gira Signos”, donde grabaron parte del álbum en vivo “Ruido Blanco”, cuya portada retrata las famosas líneas de Nazca.

Sus fanáticos esperaron hasta 1995 para volverlos a ver en Perú. Gustavo, Zeta y Charly regresaron a Lima y Arequipa para presentar el que sería su último álbum de estudio: “Sueño Stereo”. En aquella ocasión, el grupo se presentó en la Universidad de Lima y en el Estadio Melgar de Arequipa.

Tras una década de inactividad, Soda Stereo regresó en 2007 con la fabulosa gira “Me Verás Volver”, que incluyó dos shows en el Estadio Nacional de la capital peruana, el 8 y 9 de diciembre de ese año, donde se reunieron más de 100 mil fanáticos en ambas fechas.

En junio de 2017, la música del trío regresó al Perú convertida en “Sép7imo Día”, un ambicioso espectáculo realizado en conjunto con el afamado Cirque du Soleil, en donde las canciones de Gustavo, Zeta y Charly, dieron vida a elásticas coreografías, números circenses, acrobacias, luces y efectos especiales.