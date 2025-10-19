Thalia regresa a la escena musical con su nuevo tema “Ojitos mexicanos”, una cumbia que evoca alegría por su esencia latina y también nostalgia, ya que su videoclip cuenta con guiños de su recordado papel protagónico en la telenovela “Marimar”.
Esta nueva canción combina el ritmo de la cumbia con la voz de Thalia, rindiendo homenaje al encanto mexicano a través de la mirada de la artista. Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa en la carrera musical de la mexicana.
LEE: Yuri regresa a Lima con su gira “Icónica Tour” en marzo de 2026
“Esta canción me llena de alegría porque conecta con mi esencia y con la música que llevo en el corazón desde siempre. Quería regalarle a mi público una cumbia fresca, que se sienta auténtica, que invite a bailar y a celebrar la vida”, resaltó Thalia a través de un comunicado.
“’Ojitos Mexicanos’ es el inicio de una etapa muy especial, y no puedo esperar a que vean todo lo que tengo preparado lleno de sorpresas para mi público amado. ¡No puedo esperar a que descubran todo lo que se viene!”, añadió.
El estreno de la canción llega acompañado de un videoclip que genera nostalgia para los fans de Thalia, ya que cuenta con guiños de su recordado papel en la telenovela “Marimar”, además de otras referencias estéticas que sus fans reconocerán al instante.
MÁS INFORMACIÓN: Alejandro Lerner posterga su concierto en Lima “por respeto a situación del país”
Cabe resaltar que, como parte de la conmemoración de su trayectoria, Thalia celebra los aniversarios de tres de sus álbumes más emblemáticos con reediciones remasterizadas: “En Éxtasis” (30 años), “Arrasando” (25 años) y “El Sexto Sentido” (20 años).
De esta manera, Thalia conmemora sus más de tres décadas de carrera como solista. Su reciente lanzamiento es un homenaje a sus raíces y también el inicio de una nueva etapa en la que conecta lo clásico con lo contemporáneo.
TE PUEDE INTERESAR
- Daddy Yankee regresa a la música con “Lamento en baile”, su primer álbum cristiano
- “Entré al programa para demostrar que mi voz no se parece a la de Pedro Infante”: ganador de “Yo soy” sorprende con revelación
- Daniela Darcourt, Amy Gutiérrez, Milena Warthon y más artistas se reúnen en “Encuentros”
- Jeinson Manuel estrena su nuevo álbum salsero “Versiones”
- Carlos Santana desmiente críticas a Bad Bunny y celebra su participación en el Super Bowl
Contenido sugerido
Contenido GEC