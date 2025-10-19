Thalia regresa a la escena musical con su nuevo tema “Ojitos mexicanos”, una cumbia que evoca alegría por su esencia latina y también nostalgia, ya que su videoclip cuenta con guiños de su recordado papel protagónico en la telenovela “Marimar”.

Esta nueva canción combina el ritmo de la cumbia con la voz de Thalia, rindiendo homenaje al encanto mexicano a través de la mirada de la artista. Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa en la carrera musical de la mexicana.

“Esta canción me llena de alegría porque conecta con mi esencia y con la música que llevo en el corazón desde siempre. Quería regalarle a mi público una cumbia fresca, que se sienta auténtica, que invite a bailar y a celebrar la vida”, resaltó Thalia a través de un comunicado.

Thalia vuelve a la escena musical con el lanzamiento de la cumbia “Ojitos mexicanos”. (Foto: Instagram)

“’Ojitos Mexicanos’ es el inicio de una etapa muy especial, y no puedo esperar a que vean todo lo que tengo preparado lleno de sorpresas para mi público amado. ¡No puedo esperar a que descubran todo lo que se viene!”, añadió.

El estreno de la canción llega acompañado de un videoclip que genera nostalgia para los fans de Thalia, ya que cuenta con guiños de su recordado papel en la telenovela “Marimar”, además de otras referencias estéticas que sus fans reconocerán al instante.

Cabe resaltar que, como parte de la conmemoración de su trayectoria, Thalia celebra los aniversarios de tres de sus álbumes más emblemáticos con reediciones remasterizadas: “En Éxtasis” (30 años), “Arrasando” (25 años) y “El Sexto Sentido” (20 años).

De esta manera, Thalia conmemora sus más de tres décadas de carrera como solista. Su reciente lanzamiento es un homenaje a sus raíces y también el inicio de una nueva etapa en la que conecta lo clásico con lo contemporáneo.