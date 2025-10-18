Illya Kuryaki And The Valderramas (IKV), el dúo argentino conformado por Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, regresarán a Lima para encabezar el festival “Una Noche en Perú” el próximo sábado 28 de marzo de 2026 en la Arena Monumental.

De ese modo, los “hermanos fantásticos del funk argentino”, vuelven a los escenarios peruanos después de ocho años para desplegar su efervescente mezcla musical que los hizo íconos de la década de los 90.

Los argentinos, reconocidos con tres premios Grammy Latino y siete Premios Gardel, es sinónimo de un estilo magnético y sofisticado que marcó a generaciones.

El cartel del festival se completa con las participaciones de la banda chilena de reggae Gondwana y el grupo de pop bailable argentino The Sacados, ofreciendo así una variada propuesta musical para el público limeño.

Por su parte, IKV deleitará al público con sus contagiosos grooves y temas fundamentales de su repertorio, como “Coolo”, “Abarajame”, “Jugo” y “Jennifer del Estero”.

El regreso a los escenarios de IKV se concretó el pasado mes de febrero en el festival Buena Vibra en Buenos Aires, un recital que fue ampliamente aplaudido por la crítica y los seguidores.

“Aseguramos que este festival quedará en la memoria de todos sus fans peruanos y la organización estará a la altura de los grandes festivales que se desarrollan en el mundo” , contó Pol Liza, CEO de Longplay Entertainment

La cita es en la Arena Monumental y las entradas para “Una noche en Perú” saldrán a la venta el próximo jueves 23 de octubre a través de las plataformas Joinnus y Yape Entradas.

Illya Kuryaki And The Valderramas

VIDEO RECOMENDADO: