El cantante peruano Jeinson Manuel presentó su nuevo álbum “Versiones”, una producción que rinde homenaje al amor a través de adaptaciones salseras de clásicos de la música en español.
El disco está compuesto por ocho temas cuidadosamente seleccionados, entre los que destacan “Mi forma de sentir”, “A medio vivir”, “Usted”, “La media vuelta” e “Inolvidable”. Cada canción ha sido reinterpretada con el sello característico de Jeinson, mezclando pasión y técnica en cada arreglo.
El primer sencillo, “Mi forma de sentir”, ya está disponible en todas las plataformas digitales y ha logrado gran acogida entre los seguidores del artista. “Este álbum nace de mis recuerdos y de las canciones que marcaron mi vida. Quise darles nueva vida en salsa, con respeto por sus raíces y con toda mi pasión”, expresó Jeinson Manuel.
“Versiones” fue grabado en el reconocido House of Hits, uno de los estudios más prestigiosos del Perú, y contó con la participación de talentosos músicos de la escena salsera nacional. El resultado es un trabajo sólido, con arreglos contemporáneos y una interpretación vocal que destaca por su fuerza y sensibilidad.
Con una carrera en constante crecimiento, Jeinson Manuel se ha consolidado como uno de los salseros peruanos más influyentes de los últimos años, representando al Perú en escenarios internacionales.
El álbum “Versiones” ya está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con el respaldo del público desde su lanzamiento.
