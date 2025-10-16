El concierto de Anuel en Lima ha sido reprogramado para el viernes 5 de diciembre y se realizará en un nuevo recinto: el Arena Monumental. La modificación se debe a razones de fuerza mayor, según informó la productora, que aseguró mantener el compromiso de brindar la mejor experiencia al público.

Inicialmente, el show del artista urbano estaba programado para el 17 de octubre, pero ahora formará parte de una nueva etapa en la agenda del cantante puertorriqueño, que también ajustó fechas en Santiago de Chile.

La organización confirmó que todas las entradas adquiridas conservarán plena validez para la nueva fecha sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. De esta manera, los fanáticos podrán disfrutar del espectáculo sin cambios en sus boletos o ubicaciones.

Anuel reprograma su concierto en Lima “por razones de fuerza mayor”. (Foto: Instagram)

“Agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo de todos los fans que hacen posible cada show”, señaló la producción en un comunicado. Para consultas o mayor información, los asistentes pueden escribir a hola@iguanalive.com

Las personas que deseen solicitar la devolución de su compra podrán hacerlo a través de Teleticket, entre los días 23 y 30 de octubre. La productora reiteró que el objetivo es asegurar una experiencia satisfactoria y transparente para el público.

El esperado concierto marcará el regreso de Anuel a los escenarios peruanos, donde interpretará sus grandes éxitos y presentará temas de su nuevo álbum “Real Hasta la Muerte 2”.