La banda peruana Amen fue confirmada como agrupación soporte del concierto de Guns N’ Roses, que se realizará el 5 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, como parte de la gira mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”.
Con más de dos décadas de trayectoria, Amen se ha consolidado como una de las agrupaciones más influyentes del rock peruano. Bajo el liderazgo de Marcello Motta, la banda cuenta con temas como “Decir adiós”, “Sé que tú no estás solo” y “La chata”.
LEE: Kylie Jenner debuta en la música con el lanzamiento de “Fourth Strike”
De esta manera, la agrupación nacional marca un nuevo logro en su carrera, ya que compartirán escenario con una de las más emblemáticas bandas del rock mundial.
La presentación de Amen abrirá una jornada cargada de rock que combinará la emoción de los temas clásicos con los recientes lanzamientos de la banda.
Por su parte, Guns N’ Roses, con Axl Rose, Slash y Duff McKagan, regresará al Perú con un show de más de dos horas que incluirá himnos como “Sweet Child O’ Mine”, “Paradise City” y “Welcome to the Jungle”.
MÁS INFORMACIÓN: “Siempre ha estado arriba de mi lista ir a Machu Picchu”: Dua Lipa habla con Somos a puertas de su concierto en Perú
El tour de Guns N’ Roses también lo llevará a visitar otros países de la región como Argentina, Chile, Brasil y Colombia. En Perú, el concierto se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima el próximo 5 de noviembre. Aún quedan entradas disponibles en Teleticket.
