Los ojos de Marcello Motta se iluminan al hablar de lo que significa Amén en su vida y en la de sus fans. Con emoción, recuerda una experiencia que lo marcó profundamente: “Después de un concierto, un joven se me acercó. No buscaba una foto ni un autógrafo; solo quería un abrazo. Al abrazarnos, me confesó que, en un momento de desesperación, estuvo a punto de saltar de un puente. Ya había decidido hacerlo, pero antes de lanzarse, pidió una señal si es que debía detenerse. En ese instante, pasó un taxi con nuestra canción ‘Sé que tú no estás solo’. Nos miramos en silencio y nos volvimos a abrazar. Nunca volví a verlo”, afirma.

La emblemática banda de rock peruana se creó en 1995, con Motta Velarde y el exbajista Steve Suárez como miembros fundadores. Hoy en día, la banda está compuesta por Motta, Henry Ueunten en los teclados, Nathan Chara en el bajo, Manuel Chávez en la batería, Sebastián Roca también en el bajo, y Maluki Santa Cruz en la percusión.

Este 29 de agosto estará en la tercera edición de Oxígeno Live Sessions, en Arena 1.

“Conocí a Steve cuando tenía 13 años, y desde entonces empezamos a tocar juntos. Amén nació participando en concursos de rock que estaban en auge en esa época. El primer concurso en el que participamos fue organizado por la Municipalidad de Miraflores; fuimos los últimos en inscribirnos y resultamos ganadores. Asistíamos a estos eventos porque queríamos tener público y compartir nuestras canciones. Fue en ese tiempo que surgió el nombre de la banda”, recuerda Marcelo.

Antes de su primer concierto, Marcelo soñó con un público aplaudiendo y coreando la palabra “Amén”. De ese sueño nació el nombre. “Se lo conté a los chicos, y estuvieron de acuerdo en usarlo, aunque de manera temporal”, comenta sonriente.

La banda responsable de éxitos como “La Chata”, “Fin del tiempo” y “Decir adiós” ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo de estas más de dos décadas, pero la conexión especial y cómplice que existe entre sus miembros es lo que los ha mantenido tocando juntos durante todos estos años.

“Como en toda familia hay altos y bajos, pero prima la energía y el buen voltaje. Eso nos mantiene unidos compartiendo lo mismo de siempre desde niños”, refiere el cantante.

En el 2020, la banda lanzó su último álbum y, actualmente, se prepara para presentar un nuevo proyecto con temas nuevos. Recientemente, estrenaron “Te voy a cuidar” en Oxígeno, una canción que tiene un significado especial para Marcello.

“La hice para mi hija. Cada tema es un pedacito de mi vida personal”, confiesa.

Entre los recuerdos más memorables de la banda, destaca la grabación del videoclip “Fin del tiempo” en la orilla de un río. La sesión, marcada por la improvisación, se realizó con la luz de los faros de una camioneta y linternas de teléfonos, creando una atmósfera que capturó la esencia de esta canción.

Otro tema significativo para la banda es “Decir adiós”. A pesar de que, en sus inicios, no tuvo gran difusión en la radio, se convirtió en una de las más solicitadas por los seguidores.

El líder de la banda Amén también expresa su preocupación por las tendencias musicales actuales, especialmente la música urbana. Critica la falta de melodía, la repetitividad y el uso excesivo de decibeles, que considera perjudiciales tanto para el arte como para el espíritu. Para Motta, estas características no representan un género musical, sino un “degénero” que degrada la armonía y embrutece a la audiencia.

Su objetivo como músico y referente del rock peruano, afirma, es salvaguardar la integridad musical y espiritual, protegiendo a su “tribu” y fomentando una reconexión profunda con la armonía y la alegría.

