Este sábado 31 de octubre, Lima vive una de las noches más movidas del año. Halloween coincide con el Día de la Canción Criolla, y la ciudad se llena de conciertos masivos, fiestas temáticas y planes para todos los gustos, desde el reguetón en el Estadio Nacional hasta noches de nostalgia emo y noventera.

Si todavía no sabes dónde celebrar, aquí va una guía con las propuestas que se vienen. Hay para bailar salsa, cantar rock en español, revivir los 2000, disfrazarte hasta el amanecer o sudar en un social run nocturno gratuito. Alista el disfraz y elige tu plan.

El 31 de octubre se celebra Halloween por lo que la agenda incluye eventos de rock, salsa, reguetón y música de los 90. / DIFUSION

Emo Party Halloween

Fiesta dedicada a la música emo y pop punk de los 2000. Incluye un show extenso de PXNDX y tributos a My Chemical Romance, Alesana y Kudai. Al cierre habrá un afterparty con Boom Bravo Boom, con set de emo, punk y metalcore toda la noche.

Lugar: Hana Bar & Lounge (Jr. Tomás Guido 273, Lince)

Hora: Desde las 8:00 p. m.

Entradas disponibles en: Passline

Spooky Hot

Fiesta de disfraces con música electrónica y DJs. El lineup, en orden alfabético, es Alvin, Cala, Matlooo, Neontrash, Polilla y Zpectrum. La organización también anunció un open call.

Lugar: Casa Roja (Av. Bolognesi 296, Barranco)

Hora: Desde las 10:00 p. m.

Entradas disponibles en: Passline

Coven Halloween

Fiesta de disfraz obligatorio que dura hasta el día siguiente. Se presenta la banda uruguaya La Nueva Escuela, con DJs, y el DJ Piero Ricci está a cargo de la música. En Joinnus se venden entradas generales y boxes para grupos. El evento es solo para mayores de 18 años.

Lugar: Local Villa Verde (Venecia cuadra 2, Chorrillos)

Hora: De 8:00 p. m. a 6:00 a. m.

Entradas disponibles en: Joinnus

Halloween Rock y Salsa

Evento con dos géneros y DJ: rock de los 80, 90 y 2000, y salsa clásica. El cartel anuncia a Grupo Niche, Tito Nieves, Soda Stereo y Hombres G, interpretados por imitadores.

Lugar: Bar 122 (Av. Cuba 1200, Jesús María)

Hora: Desde las 9:00 p. m.

Entradas disponibles en: Ticketmaster

Super Tono Noventero: edición Halloween

Fiesta retro dedicada a la música de los años 90. Esta edición tiene ambientación de Halloween, producción audiovisual, efectos especiales, concursos, activaciones y una zona retro de videojuegos. También se presentan artistas invitados. Se recomienda ir disfrazado y la duración aproximada es de ocho horas.

Lugar: Zentro Convenciones (Av. Bolivia 266, Cercado de Lima)

Hora: Desde las 9:00 p. m.

Entradas disponibles en: Teleticket

Halloween Party Rock y Pop

Concierto con banda en vivo a cargo de Los Toches y La Mapo. El repertorio incluye rock en español (Hombres G, Enanitos Verdes, Miguel Mateos, Juanes, Mon Laferte), pop latino (Paulina Rubio, Shakira) y pop internacional (Beyoncé, Rihanna, Britney Spears, Avril Lavigne, Katy Perry, Lady Gaga). Hay premio al mejor disfraz.

Lugar: Rock And Pez (Av. Alfredo Benavides 2824-2826, Miraflores)

Hora: Desde las 8:00 p. m.

Entradas disponibles en: Teleticket

SMP Halloween Fest

Festival al aire libre con reggaetón, salsa y timba. Los artistas principales son Nio García y Alexander Abreu & Havana D’Primera. También se presentan Josimar, JP “El Chamaco”, Lachy Fortuna, Kiara Franco, Team Havana, La Corona, Guajiro El Menor, La Máquina Timbera y Yasser Ramos.

Lugar: Parque Zonal Mayta Cápac (San Martín de Porres)

Hora: Desde las 5:00 p. m.

Entradas disponibles en: Teleticket

Halloween Makano

Concierto en Lima Norte con Makano y Josenid como artistas principales. Los acompañan Somos Norte, Madatih del Perú, Micky Santana y Carlos Miguel y Orquesta.

Lugar: Colegio Jesús Obrero (Av. República del Perú 862, Urb. Huaquillay, Km 11, Comas)

Hora: Desde las 6:00 p. m.

Entradas disponibles en: Teleticket

Reggaeton Lima Festival 7: edición Halloween

Séptima edición del festival de música urbana, con puesta en escena temática de Halloween. El orden de presentaciones es: Trébol Clan (abre), Nio García, Alexis y Fido, Charanga Habanera, J Álvarez, Lunay, Jowell & Randy, Wisin, Beéle y Anuel AA (cierra).

Lugar: Estadio Nacional

Hora: Desde las 7:00 p. m.

Entradas disponibles en: Teleticket

Into the Dark Halloween

Para quienes quieren seguir la celebración después de la cena, una experiencia con música, visuales y coctelería, pensada para vivir Halloween más allá de la medianoche. Incluye DJ set en vivo, dos cócteles de cortesía por entrada y barra disponible toda la noche.

Lugar: Hotel nhow Lima (Calle Atahualpa 155, Miraflores)

Hora: De 11:30 p. m. a 2:00 a. m.

Entradas disponibles en: Joinnus

Naintis: Pesadilla noventera

Fiesta de música de los 90 con Brenda Carvalho en vivo y los DJs Cano y Red. Incluye concurso de disfraces conducido por Xanaxtasia, con un premio de S/ 200 para el mejor disfraz.

Lugar: Centro de Convenciones Barranco (Av. República de Panamá 220, Barranco)

Hora: De 6:00 p. m. a 3:00 a. m.

Entradas disponibles en: Joinnus

Halloween Social Run 5K

Carrera nocturna de 5 kilómetros organizada por la comunidad Tr3s Run Club bajo el nombre “Corre o Muere”. Es gratuita, con DJ en ruta y participantes disfrazados. Se puede asistir solo, con amigos o en grupo.

Lugar: Nuk Café (Calle La Paz 678, Miraflores)

Hora: 7:00 p. m.

Entradas: Ingreso libre

A jaranear en el Segura

Celebración del Día de la Canción Criolla con música en vivo a cargo de Los Kipus, Los Doltons y Marco Romero.

Lugar: Segura

Hora: 6:00 p. m.

Entradas disponibles en: Joinnus

Tarde criollaza

Celebración del Día de la Canción Criolla en horario de tarde, con música criolla y danzas peruanas. Se presentan Los Ardiles, Los Kipus, Los Morunos y Embajadores Criollos.

Lugar: La Nueva Flor de la Canela (Av. Nicolás Arriola 155, La Victoria)

Hora: 1:00 p. m.

Entradas disponibles en: Joinnus

Brujería Criolla

Espectáculo de música criolla sobre el despecho, escrito y producido por Jorge Bracamonte. Marco Polo Campos y Tefi Valenzuela recorren los momentos de una pareja en crisis, con invitados especiales y un duelo de canciones entre hombres y mujeres en el que participa el público. Se puede asistir disfrazado, y quienes destaquen reciben un baño de florecimiento en vivo.

Lugar: La Estación de Barranco

Hora: 7:30 p. m.

Entradas disponibles en: Teleticket

Cajón y Sabor

Espectáculo por el Día de la Canción Criolla con música en vivo, danzas afroperuanas y estampas, que se presenta como “La gran noche peruana”. Participan Lucía de la Cruz, Brunella Torpoco y Zambo Barbieri. El evento dura más de cinco horas y se plantea como una propuesta distinta a una peña tradicional o a un concierto.

Lugar: Centro de Convenciones Scencia (La Molina)

Hora: 8:30 p. m.

Entradas disponibles en: Teleticket

Salsa de Terror

Fiesta de salsa con temática de Halloween, con música en vivo de Josimar y su Yambú, Combinación de La Habana, María Grazia Polanco y Jeinson Manuel. El repertorio incluye salsa romántica, timba y ritmos tropicales.