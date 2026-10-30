Este 31 de octubre se realizan conciertos y fiestas temáticas en varios distritos de la capital. EFE/ Isaac Fontana
Este 31 de octubre se realizan conciertos y fiestas temáticas en varios distritos de la capital. EFE/ Isaac Fontana
/ Isaac Fontana
Por Redacción EC

Este sábado 31 de octubre, Lima vive una de las noches más movidas del año. Halloween coincide con el Día de la Canción Criolla, y la ciudad se llena de conciertos masivos, fiestas temáticas y planes para todos los gustos, desde el reguetón en el Estadio Nacional hasta noches de nostalgia emo y noventera.

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