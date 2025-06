Guns N’ Roses vuelve Perú luego de tres años y lo hace como parte de su gira internacional “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”. La banda formada por Axl Rose, Duff McKagan y Slash se presentará el próximo 5 de noviembre del 2025 en el Estadio Nacional de Lima.

Para este esperado show, el primer coloso deportivo del país estará dividido en varios sectores, los cuales contarán con precios particulares. Masterlive dio a conocer, a través de sus redes sociales, las zonas y costo de las entradas.

El Estadio Nacional de Lima será testigo del regreso de Guns N’ Roses a Perú. Las entradas, que saldrán a la venta en Teleticket, tendrán un costo que va desde los S/145 hasta los S/345 (en precio de preventa). La preventa empezará el próximo 10 de junio.

Estos son los precios en preventa

Campo A: S/345

S/345 Campo B: S/220

S/220 Occidente 1 numerado: S/325

S/325 Occidente 2 numerado: S/299

S/299 Oriente 1 numerado: S/325

S/325 Oriente 2 numerado: S/299

S/299 Tribuna Norte: S/145

Precio Full

Campo A: S/399

S/399 Campo B: S/259

S/259 Occidente 1 numerado: S/384

S/384 Occidente 2 numerado: S/352

S/352 Oriente 1 numerado: S/384

S/384 Oriente 2 numerado: S/352

S/352 Tribuna Norte: S/167

Estos son los precios de las entradas para Guns N' Roses en Perú. (Foto: Instagram)

Bajo el título “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”, las estrellas del rock confirman de esta forma una gira que comprende más de 20 países alrededor del planeta y que es calificada por la crítica como un show electrizante y “de otro planeta”.

SOBRE GUNS N’ ROSES

Incrustado en la cultura popular, su obra maestra de 1987, Appetite For Destruction, alcanzó el número uno en ventas de diamantes, se destaca como “el álbum debut más vendido en Estados Unidos de todos los tiempos” y “el undécimo álbum más vendido en Estados Unidos de todos los tiempos”, mientras que su Not In This Lifetime… Tour (2016-2019) se clasificó como la “cuarta gira de conciertos con mayores ingresos de todos los tiempos”.

Guns N’ Roses confirmó su regreso a Perú como parte de su gira internacional. (Foto: Instagram)

Con ventas totales de 100 millones de unidades hasta el momento, su catálogo también consta de G N’ R Lies (5 veces platino), The Spaghetti Incident? (platino), Greatest Hits (5 veces platino) y Chinese Democracy (platino). Además, son una de las bandas de rock más escuchadas del mundo, con un promedio de 24 millones de oyentes mensuales en Spotify.

De esta manera, la banda integrada por Axl Rose (voz, piano), Duff McKagan (bajo) y Slash (guitarra principal) marcará su regreso a Perú luego de tres años. El nuevo concierto se realizará el próximo miércoles 5 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. Las entradas saldrán a la venta el martes 10 de junio con un 15% de descuento en Teleticket.