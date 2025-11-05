La legendaria banda de rock Guns N’ Roses se presenta este martes 5 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su gira internacional “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”.

Así, los fanáticos peruanos se alistan para una noche de clásicos con Axl Rose, Slash y Duff McKagan, quienes regresan a la formación original del grupo, prometiendo una velada cargada de nostalgia y energía.

Para que disfrutes del evento sin contratiempos, aquí te presentamos toda la información clave, incluyendo horarios, accesos, ubicaciones y objetos prohibidos, directamente de la productora.

Guns N' Roses llegará a Lima para su esperado concierto en el Estadio Nacional de Lima.

¿A qué hora inicia el concierto?

Según Teleticket, las puertas del Estadio Nacional se abrieron a las 4 p.m. La banda peruana Amén dará inicio al concierto a las 6:50 p. m., y Guns N’ Roses subirá al escenario a las 8 p. m.

Si la entrada es para Campo A o B (Stand Up), se recomienda llegar temprano para asegurar un buen lugar. En tribunas y palcos, con asientos asignados, no es necesario apresurarse.

Guns N' Roses en Lima

¿Cuáles son los accesos para el concierto de Guns N’ Roses?

Para los asistentes con entrada a Campo A, las puertas de acceso serán las 27 (Oriente) y 34 (Occidente), ubicadas en la Av. Vía Expresa y el Jr. Madre de Dios (Oriente), y el Jr. José Díaz (Occidente). Los asistentes a Campo B deberán ingresar por las puertas 9 y 18, ubicadas en la Av. Petit Thouars y Av. Bausate y Meza.

En cuanto a las tribunas, los accesos para la Tribuna Norte se realizarán por las puertas 12, 14 y 15, ubicadas en la Av. Vía Expresa. Las tribunas Oriente y Occidente tendrán acceso según la puerta indicada en el boleto, siendo las principales ubicaciones la Av. Petit Thouars (Occidente) y la Av. Vía Expresa (Oriente).

Accesos para el concierto de Guns N' Roses

¿Cuáles son los objetos prohibidos para el concierto?

De otro lado, la productora ha emitido una lista de objetos que no están permitidos ingresar al Estadio Nacional:

Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.

de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones. Mochilas grandes , maletas, maletines o similares.

, maletas, maletines o similares. Alimentos y bebidas (incluyendo envases: botellas, tomatodos, táperes, latas, etc.).

(incluyendo envases: botellas, tomatodos, táperes, latas, etc.). Sombrillas, paraguas y correas con accesorios metálicos o llaves con cadena.

Accesorios que contengan púas .

. Punteros láser o LED , iPads.

, iPads. Artefactos pirotécnicos.

Selfie sticks , trípodes y similares.

, trípodes y similares. Cualquier objeto potencialmente peligroso, carteles y banderolas de gran tamaño.

Objetos punzo-cortantes y armas de cualquier tipo.

y armas de cualquier tipo. Sillas plegables.

Sustancias psicotrópicas (drogas).

Guns N' Roses llega esta noche a Lima.

¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad para los asistentes?

Documentación: Todos los asistentes deben contar con su DNI y presentarlo junto con su entrada (impresa o digital en el celular).

Todos los asistentes deben contar con su y presentarlo junto con su entrada (impresa o digital en el celular). Llegada: Planifica tu llegada con anticipación. Se recomienda utilizar transporte público o taxis .

Planifica tu llegada con anticipación. Se recomienda utilizar . Reingreso: Recuerda que no habrá reingreso una vez abandonado el recinto.

Recuerda que una vez abandonado el recinto. Seguridad: Luego de ingresar, ubica la salida y los tópicos de emergencia más cercanos.

Luego de ingresar, ubica la salida y los más cercanos. Precaución: Evita llevar objetos de valor. Si llevas mochila, colabora con su revisión. Evita comprar entradas a revendedores para prevenir estafas con boletos falsos.

¿Cuál sería el posible setlist de Guns N’ Roses?

Aunque el setlist exacto puede variar, esta es una selección de las canciones que la banda ha estado tocando en su gira, y que prometen encender el Estadio Nacional:

Welcome to the Jungle

Sweet Child o’ Mine

November Rain

Live and Let Die (cover de Wings)

You Could Be Mine

Civil War

Patience

Mr. Brownstone

Estranged

Nightrain

Paradise City

Y muchos más clásicos del rock...

¿Todavía quedan entradas para el concierto de Guns N’ Roses?

A pesar de que el concierto de Guns N’ Roses está a solo horas de comenzar, todavía quedan entradas disponibles para su presentación en el Estadio Nacional, con precios que oscilan entre S/ 167 y S/ 399.

Sector Precio Regular (S/) Tipo de Asiento Campo A S/ 399.00 Stand Up Campo B S/ 259.00 Stand Up Tribuna Occidente 1 S/ 384.00 Butacas Tribuna Occidente 2 S/ 352.00 Butacas Tribuna Oriente 1 S/ 384.00 Butacas Tribuna Oriente 2 S/ 352.00 Butacas Tribuna Norte S/ 167.00 Butacas

Guns N’ Roses llegará a Lima para su esperado concierto en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Instagram)

