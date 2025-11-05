El cantante peruano Pedro Loli anunció acciones legales contra su expareja, la actriz cómica Leslie Moscoso, tras las graves acusaciones de violencia física y psicológica que ella hizo públicas en el programa 'El valor de la verdad’ (EVDLV).

“Mi equipo legal ya ha iniciado las acciones necesarias para proteger mi honor e integridad y esclarecer los hechos ante las instancias correspondientes”, manifestó Loli en un comunicado difundido este lunes, en sus redes sociales.

La exbailarina de 40 años reveló, el domingo 2 de noviembre, en el programa de Beto Ortiz, que durante su relación de casi cinco años con el cumbiambero, él la agredía y controlaba, impulsado por celos y un deseo de posesión.

“Fue en el cumpleaños de una amiga. Él me había prohibido ir porque estaría en provincia, pero igual decidí salir. Cuando regresé, lo encontré esperándome en la puerta del edificio”, inició relatando.

Leslie Moscoso contó que no denunció a Pedro Loli porque le tenía miedo.

Para luego narrar con crudeza: “Me reclamó con furia, subimos al departamento y fue ahí cuando me aventó a la cama y me tapó con el edredón. Empezó a golpearme. Me pateó, me dio puñetes, y yo solo trataba de esquivar los golpes. Fue horrible”.

¿Cuál fue la respuesta del cantante?

En respuesta a las declaraciones, Pedro Loli emitió un comunicado formal en sus redes sociales, donde negó las acusaciones, para luego lamentar el uso de un espacio televisivo para, según él, dañar su imagen.

“En relación con las declaraciones de la Sra. Leslie Moscoso en el programa “El Valor de la Verdad” del 2 de noviembre de 2025, informo a la opinión pública que las acusaciones en mi contra no corresponden a la verdad", escribió.

Pedro Loli

Para luego añadir: “Por respeto a quienes me siguen y a mi entorno, reitero que no permitiré que se manche mi nombre con mentiras”, concluyendo que su “equipo legal ya ha iniciado las acciones necesarias para proteger mi honor e integridad”.

Leslie cuenta detalles de su relación con Pedro Loli

Durante su participación en EVDLV, la sobrina de Ernesto Pimentel también describió que su relación con Loli estuvo marcada por un control excesivo y celos constantes.

“Pedro y yo tuvimos una relación de casi cinco años. Él solía quedarse en mi casa... Pero con el tiempo todo se volvió tóxico, yo vivía enferma de los nervios”, aseguró la actriz, señalando que el cantante intentaba controlar su forma de vestir y comportarse.

“Me decía que una señorita no debía reírse así o ponerse cierta ropa. Quería controlar cada aspecto de mi vida, y lo más triste es que en ese momento yo lo permitía”, explicó.

Leslie respondió 18 preguntas en el sillón rojo durante su participación en el ‘reality’. Sin embargo, decidió terminar su intervención al no sentirse emocionalmente bien para continuar, llevándose así S/ 20 000 como premio.