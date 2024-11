En una reciente entrevista, Leslie Moscoso compartió detalles sobre su relación tormentosa con Pedro Loli, revelando que el cantante de cumbia le fue infiel durante muchos años, ya que recibía diversos mensajes de diferentes mujeres que le informaban que Loli la engañaba. Sin embargo, una de las revelaciones que más llamó la atención de los seguidores fue cuando mencionó que, al parecer, uno de los jugadores de la selección peruana la invitaba a salir, a pesar de estar casado. Estas declaraciones dejaron sorprendidos a varios, ya que la modelo se atrevió a dar ciertas características de los futbolistas involucrados. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO LESLIE MOSCOSO SOBRE LAS INVITACIONES DE FUTBOLISTAS?

Leslie Moscoso se presentó en el podcast ‘Café con la Chévez’ para contar detalles sobre su vida privada, en los que estaban involucrados Pedro Loli, Luisito Sánchez y varios futbolistas. La actriz cómica no dudó en confesar que varios peloteros le han escrito para invitarla a salir de viaje o a realizar compras, pero que desistió porque ella puede comprarse sus cosas y porque uno de ellos estaba casado. La sobrina de Ernesto Pimentel reveló que el futbolista que le mandó el mensaje tiene “orejitas grandes”, dejando entrever que se trata de uno de los jugadores de la selección peruana.

“No puedo hablar… Bueno, sí, es un ‘chocolate’. Me escribió uno que tiene orejitas grandes también, no voy a decir nombres, pero cuando eres una chica soltera y atractiva, te escriben y te invitan. Estuve por aceptar, pero dije no. Investigué y era casado, dije, no hay forma, qué le pasa. ‘Estoy separado’, me dijo. Yo no estaría con un hombre casado, para qué si puedo estar con un hombre libre, para mí. ¿Para qué un hombre casado? Estoy separado, me dijo… Ya papito, eso de que duerme en camas separadas, no, no, no”, dijo a dicho medio sin brindar más detalles.

¿POR QUÉ LESLIE MOSCOSO SE DISTANCIÓ DE ERNESTO PIMENTEL?

Durante la entrevista, Leslie Moscoso también confesó que se encuentra distanciada de su tío Ernesto Pimentel, y a pesar de estas circunstancias, le tiene mucho respeto, admiración y cariño. La artista peruana no dejó pasar la oportunidad para revelar los motivos por los cuales no continuó en el programa ‘El reventonazo de la chola’, indicando que no se sentía cómoda y que se sentía desvalorada, por lo que decidió dar un paso al costado cuando su contrato finalizó.

“Es mi tío, lo quiero mucho. Quiero decirle que lo quiero mucho, no voy a decir nada más, porque sí, de hecho, hay cosas entre nosotros, pero es mi tío, lo voy a respetar siempre, lo admiro y le agradezco. No me sentía cómoda, amiga. Llegaba un día antes de la grabación y te juro que yo ya estaba de mal humor, inquieta, y me di cuenta de que era porque ya no me sentía bien en el programa. Sentía que ya no encajaba ahí, me sentía desvalorada y, bueno, de pronto hay etapas que se cumplen; ya era el momento de cambiar, de hacer otras cosas. Cumplí mi contrato y ya no renové”, mencionó.

¿QUÉ DIJO LESLIE MOSCOSO SOBRE PEDRO LOLI?

Asimismo, Moscoso dio detalles sobre su tomentosa relación que mantuvo con Pedro Loli por cinco años, detallando las infidelidades que tuvo con otras mujeres. “Siempre tuve la sospecha de que él me era infiel, siempre las tuve. Me escribían las chicas, me escribían a las redes, a Facebook en ese tiempo. Me mandaban mensajes las chicas: ‘Pedro estuvo con una chica acá’, ‘Pedro estuvo con una chica allá’, pero yo no creía. No lo creía hasta que un día, ya de tantas sospechas, no dormía tranquila”, agregó.