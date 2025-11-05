La actriz y comediante Leslie Moscoso afirmó no tener miedo a la posible demanda por difamación que su expareja, el cantante Pedro Loli, estaría preparando tras las declaraciones que brindó en el programa El valor de la verdad. En dicha entrevista, la artista relató episodios de presunta violencia física y psicológica que habría sufrido durante su relación con el integrante del Grupo 5.

En diálogo con el diario Trome, Moscoso sostuvo que “esperaba” la reacción del músico luego de que se hicieran públicos los detalles de su testimonio.

“No me da miedo y es lógico que se niegue hasta el final, pero hay testigos que han visto lo que conté” , afirmó.

La actriz aseguró que sus declaraciones fueron sinceras y que su único error fue no haber denunciado en el momento en que ocurrieron las presuntas agresiones.

“ Lamentablemente, no lo hice por temor de no obtener ayuda, porque no tenía lesiones físicas . Además, es mi vivencia, mi historia y la puedo compartir”, explicó.

Leslie Moscoso y Pedro Loli. (Foto: Redes sociales)

Moscoso mencionó que varias personas cercanas fueron testigos del comportamiento de su expareja, entre ellas Karla Tarazona, quien habría presenciado algunos de los episodios que relató.

“Karla viajó con nosotros y era cercana. No solo ella, también otros compañeros artistas han visto cosas. Yo estoy tranquila, difamación no hay, porque es mi verdad”, enfatizó.

A través de sus redes sociales, Leslie Moscoso publicó un comunicado oficial donde reafirmó su testimonio y precisó que sus declaraciones se basan “en hechos reales con testigos que pueden corroborarlos”.

“ Mi propósito fue dejar un mensaje de fortaleza y esperanza a todas las mujeres que se identifiquen con mis vivencias , alentándolas a denunciar todo acto de violencia psicológica, física o sexual”, indicó.

Finalmente, agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores y remarcó que su prioridad es la protección de su hija.

“Reafirmo que mi mayor objetivo es lograr, por la vía judicial, la protección integral a los derechos de mi hija”, concluyó la artista.