El cantante colombiano Beéle sorprendió a sus millones de seguidores al confirmar su relación con la modelo Sara Orrego, una de las figuras más destacadas del modelaje en su país. La revelación ocurrió la noche del martes 4 de noviembre, cuando el intérprete de “Si te pillara” publicó una fotografía junto a la joven en su cuenta oficial de Instagram.
Sin necesidad de acompañarla con una descripción, la imagen fue suficiente para encender las redes. En la instantánea, Beéle aparece sentado mientras Sara toma un selfie, ambos muy cercanos y sonrientes. El detalle que más llamó la atención fue que el cantante sostiene la mano de la modelo, mientras ella mira a la cámara con una expresión que muchos calificaron como “enamorada”.
La publicación se viralizó en cuestión de minutos. Cientos de usuarios felicitaron al cantante por “darse una nueva oportunidad” tras su mediática separación con la influencer venezolana Isabella Ladera.
Sin embargo, no faltaron los comentarios críticos. Algunos seguidores le advirtieron a Sara que “tenga cuidado”, haciendo alusión al video íntimo filtrado de Beéle e Isabella, que fue difundido meses atrás. Otros usuarios compararon físicamente a ambas mujeres, destacando sus aparentes similitudes.
Pese a las opiniones divididas, el artista se mostró tranquilo, disfrutando del momento y sin ofrecer declaraciones adicionales.
El polémico pasado con Isabella Ladera
En septiembre de este año, Beéle fue protagonista de un escándalo mediático tras la filtración de un video íntimo junto a su entonces pareja, Isabella Ladera. El material se volvió viral y desató una serie de acusaciones cruzadas entre ambos.
Ladera aseguró públicamente que solo dos personas tenían acceso al video, insinuando que el propio cantante podría estar detrás de la filtración.
Posteriormente, Isabella demandó al artista en Miami, exigiendo más de 50 mil dólares y la identificación de los responsables. Beéle, por su parte, negó cualquier implicación y anunció acciones legales contra quien resulte responsable de la difusión.
Actualmente, Ladera mantiene una relación con el influencer peruano Hugo García, mientras que Beéle parece haber encontrado nuevamente el amor junto a Sara Orrego.
