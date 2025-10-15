El exchico 'reality’ peruano Hugo García y la 'influencer’ Isabella Ladera han confirmado su relación sentimental, poniendo fin a meses de rumores y especulaciones que surgieron a raíz de su cercanía y estrecha amistad.

De ese modo, la oficialización de su romance se dio mediante una interacción con sus seguidores por parte de Isabella en Instagram, ya que, al ser consultada si tenía novio, ella respondió con un “Sí, sí, sí” , acompañando con la frase: “Te extraño alma mía” .

Posteriormente, García recalcó la noticia al comentar en una publicación de Ladera: “Mi novia es increíble, ya quiero conocer Los Roques”, siendo replicado por la venezolana: “Vamos a ir, ya verás. Increíble tú”.

A su vez, el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, entrevistó al peruano, quien se mostró feliz, pero reservado al hablar de Ladera. “Yo estoy feliz, quiero mantener en privado eso, estoy en una linda etapa, tranquilo”, comentó.

Hugo, quien contactó a Isabella durante la interacción con el reportero, agregó: “Lo que se ve, no se pregunta. Estamos muy bien, muy tranquilos, en paz” , para luego decir que se sintió atraída por la “valentía” del exintegrante de ‘Esto es guerra’.

En otro momento, al dirigirse a Ladera, la llamó “Mi amor” y acotó detalles sobre la buena relación que existe entre sus familias. “Mi mamá se lleva mejor con ella que conmigo y yo me llevo mejor con su mamá que ella, pero todo bien. Súper tranquilos y estamos felices como nos ves. Qué hermosa”, declaró ante cámaras.

La pareja había sido fotografiada en público en varias ocasiones anteriormente. Recientemente, fueron captados caminando juntos y tomados de la mano después de un evento en Miami.

La noticia de su romance surge justo cuando Isabella denunció a su expareja, Beéle, por la filtración de un video íntimo. Este incidente habría fortalecido el vínculo de Ladera con García, quien le ha brindado su apoyo.

Esta es la historia de Instagram de Isabella Ladera confirmado su relación con Hugo García | Foto: Instagram