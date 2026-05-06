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Nadie lo esperaba: el gesto de Hugo García que emocionó a Isabella Ladera en su avanzado embarazo
El deportista peruano sorprendió a su actual pareja con un detalle muy especial que ha dejado a todos sus seguidores emocionados en las redes sociales. Este regalo llega en un momento clave para la pareja, ya que falta muy poco tiempo para que el primer hijo de ambos nazca finalmente.
El reconocido deportista, Hugo García, ha dejado boquiabiertos a sus seguidores tras realizar un romántico detalle hacia su actual pareja, la creadora de contenido Isabella Ladera, quien se encuentra en la recta final de su embarazo. En un contexto marcado por la inminente llegada de su primer hijo, el exintegrante de programas de competencia decidió consolidar su romance mediante un obsequio que simboliza tanto el tiempo transcurrido desde su primer encuentro como la nueva etapa que están por iniciar como familia. Este detalle no solo ha fortalecido el vínculo entre ambas figuras públicas, sino que también ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales sobre el futuro de la relación y el significado de este nuevo aro en la mano de la influencer venezolana.
El reconocido deportista, Hugo García, ha dejado boquiabiertos a sus seguidores tras realizar un romántico detalle hacia su actual pareja, la creadora de contenido Isabella Ladera, quien se encuentra en la recta final de su embarazo. En un contexto marcado por la inminente llegada de su primer hijo, el exintegrante de programas de competencia decidió consolidar su romance mediante un obsequio que simboliza tanto el tiempo transcurrido desde su primer encuentro como la nueva etapa que están por iniciar como familia. Este detalle no solo ha fortalecido el vínculo entre ambas figuras públicas, sino que también ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales sobre el futuro de la relación y el significado de este nuevo aro en la mano de la influencer venezolana.
¿CUÁL FUE EL DETALLE CON EL QUE EL MODELO CAUTIVÓ A LA INFLUENCER?
En el marco de su primer aniversario tras haberse conocido, Hugo García decidió otorgarle una sortija a Isabella Ladera, quien ya se encuentra en el último trimestre de su proceso de gestación. Este regalo tuvo un doble propósito conmemorativo, ya que, además de celebrar sus doce meses de historia compartida, funcionó como una atención anticipada por las festividades del Día de la Madre.
La noticia fue difundida en Instagram por la propia Isabella, quien mediante una fotografía de su mano y su vientre, contó a sus seguidoras lo siguiente: “Hermanas, mi niño me puso un anillo porque estamos cumpliendo un año de conocernos y por el día de la mami adelantado”.
¿QUÉ DETALLES HA TENIDO ISABELLA LADERA CON HUGO GARCÍA RECIENTEMENTE?
La influencer también ha demostrado su afecto con gestos significativos. Uno de ellos fue la organización de una fiesta sorpresa por el cumpleaños número 33 de Hugo, ambientada en la temática de Fórmula 1 y acompañada por familiares y amigos cercanos, según recoge La República.
En esa ocasión, celebrada a inicios de abril, le dedicó un emotivo mensaje: “Quería que te sintieras como un niño ya que estás a punto de ser papá. (...) Te conocí en un evento de una de tus actividades favoritas y qué mejor manera de honrarte otro añito de vida. Te amamos mucho. ¡Feliz cumpleaños, papá!”.
¿CÓMO ANUNCIARON HUGO GARCÍA Y ISABELLA LADERA LA NOTICIA DE QUE SERÁN PADRES?
La confirmación oficial llegó mediante una tierna publicación en Instagram, donde ambos aparecen fundidos en un abrazo mientras enseñan la primera imagen del ultrasonido de su bebé. La pareja acompañó la fotografía con una dedicatoria corta que resumía su felicidad: “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”. Esta revelación desató una ola de interacciones, alcanzando miles de reacciones en cuestión de instantes tras haber guardado el secreto durante varios meses.
Por su parte, el deportista peruano decidió elevar la noticia a otro nivel compartiendo un video extremo grabado en territorio mexicano. En el clip, se observa al exintegrante de Esto es Guerra lanzándose desde una aeronave con un letrero que confirmaba su futura paternidad. “Lo que sentí en ese momento antes de saltar del avión es indescriptible”, confesó Hugo en sus plataformas digitales, bromeando además sobre la herencia aventurera que le dejará a su pequeño: “Lo que le espera a mi bebé, ojalá no le tenga miedo a las alturas”.
Maju Mantilla comparte una poderosa reflexión tras vivir uno de los momentos más complejos de su vida: encontrar la calma sin dejarse llevar por la ira ni el resentimiento. Tras meses marcados por la exposición mediática y situaciones difíciles, la conductora regresa a las pantallas con nuevos proyectos. En diálogo con El Comercio, habla de este renacer y de las lecciones que le dejó esta etapa.