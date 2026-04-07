Hugo Garcíae Isabella Laderaanunciaron hace meses su alegría por convertirse en padres, pero se desconocía el género del bebéhasta ahora. En una reciente publicación en sus redes sociales, la pareja compartió un emotivo momento del ‘gender reveal’, un acontecimiento que pasó a generar miles de reacciones de sus seguidores.
Hugo Garcíae Isabella Laderaanunciaron hace meses su alegría por convertirse en padres, pero se desconocía el género del bebéhasta ahora. En una reciente publicación en sus redes sociales, la pareja compartió un emotivo momento del ‘gender reveal’, un acontecimiento que pasó a generar miles de reacciones de sus seguidores.
El chico reality y la influencer eligieron el 6 de abril para compartir en sus cuentas de Instagram la fiesta de revelación del género de su bebé. El momento más emotivo de la celebración llegó cuando ambos partieron el pastel con unas copas y el relleno de color celeste confirmó que serán padres de un niño.
Luego de que se descubriera el género de su bebé, ambos celebraron con mucha felicidad. Este anuncio estuvo acompañado de una frase que refleja la alegría de los famosos: “Se viene nuestro campeón mundial. Gracias Dios”, se lee en la publicación de Instagram.
El post compartido por Hugo García e Isabella Ladera muestra una galería de fotos donde se ve a la pareja muy contenta por la llegada de su primer hijo juntos. Asimismo, la reacción de sus seguidores fue inmediata, muchos de ellos comparten la felicidad de los famosos.