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Hugo García e Isabella Ladera viven emotivo momento al revelar el género de su bebé. (Foto: Instagram)
Hugo García e Isabella Ladera viven emotivo momento al revelar el género de su bebé. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Hugo García e Isabella Ladera anunciaron hace meses su alegría por convertirse en padres, pero se desconocía el género del bebé hasta ahora. En una reciente publicación en sus redes sociales, la pareja compartió un emotivo momento del ‘gender reveal’, un acontecimiento que pasó a generar miles de reacciones de sus seguidores.

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