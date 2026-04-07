Hugo García e Isabella Ladera anunciaron hace meses su alegría por convertirse en padres, pero se desconocía el género del bebé hasta ahora. En una reciente publicación en sus redes sociales, la pareja compartió un emotivo momento del ‘gender reveal’, un acontecimiento que pasó a generar miles de reacciones de sus seguidores.

El chico reality y la influencer eligieron el 6 de abril para compartir en sus cuentas de Instagram la fiesta de revelación del género de su bebé. El momento más emotivo de la celebración llegó cuando ambos partieron el pastel con unas copas y el relleno de color celeste confirmó que serán padres de un niño.

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Luego de que se descubriera el género de su bebé, ambos celebraron con mucha felicidad. Este anuncio estuvo acompañado de una frase que refleja la alegría de los famosos: “Se viene nuestro campeón mundial. Gracias Dios”, se lee en la publicación de Instagram.

Hugo García e Isabella Ladera viven emotivo momento al revelar el género de su bebé. (Foto: Instagram)

El post compartido por Hugo García e Isabella Ladera muestra una galería de fotos donde se ve a la pareja muy contenta por la llegada de su primer hijo juntos. Asimismo, la reacción de sus seguidores fue inmediata, muchos de ellos comparten la felicidad de los famosos.

“Me muerooooooo… será el hombre de sus vidas”, comentó La Segura, influencer y pareja de Ignacio Baladán, quienes también tiene un hijo varón.

“¡Que emoción! ¡La parejita Isa! ¡Que alegría!”, comentó Melisa Paredes, modelo y actriz.

“’La barriga me daba a varoncito’, ‘La bendición’, ‘Felicidades’, ‘Un mini Hugo’”, son algunos comentarios que se lee en la publicación de la pareja.

Como se recuerda, a inicios del 2026, Hugo García e Isabella Ladera anunciaron que estaban en la dulce espera de su primer bebé juntos. Las familias de ambos se mostraron optimistas ante la noticia.