Hugo García e Isabella Ladera dieron la bienvenida a su primer bebé juntos. (Foto: Instagram / @hugogarcia)
Hugo García e Isabella Ladera dieron la bienvenida a su primer bebé juntos. (Foto: Instagram / @hugogarcia)
Por Redacción EC

Hugo García, recordado exparticipante del reality de competencia “Esto es guerra”, anunció mediante sus redes sociales el nacimiento de su primer bebé con la modelo e influencer venezolana Isabella Ladera. Según contó, su hijo nació el sábado 11 de julio en una clínica de Estados Unidos.

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