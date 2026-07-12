Hugo García, recordado exparticipante del reality de competencia “Esto es guerra”, anunció mediante sus redes sociales el nacimiento de su primer bebé con la modelo e influencer venezolana Isabella Ladera. Según contó, su hijo nació el sábado 11 de julio en una clínica de Estados Unidos.

La pareja vivió un momento especial que quedó retratado en redes sociales, donde compartieron imágenes del momento del parto y la primera imagen familiar con su bebé, en una publicación que rápidamente se ha viralizado

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“Bienvenido al mundo, Koa. 11.07.26”, escribió Hugo García en su post de Instagram, el cual cuenta con diversas fotografías, donde se puede ver a Ladera notablemente extenuada, pero muy feliz con su bebé sobre el pecho. Él los acompaña con un tierno abrazo.

De acuerdo a las imágenes compartidas por los famosos, Isabella Ladera optó por un parto en el agua, ya que se puede apreciar que aparece en una piscina inflable. La emotiva escena quedó registrada en imágenes y Hugo García compartió con emoción este íntimo momento.

Como era de esperarse, la publicación de Hugo García obtuvo miles de likes y cientos de comentarios, entre los que destacan mensajes de sus excompañeros de “Esto es guerra” y diversas personalidades del mundo de la televisión y el arte en Perú.

Korina Rivadeneira, Melissa Paredes, Mario Hart, Natalie Vértiz, Valeria Piaza, María Pia Copello, Ezio Oliva, Ignacio Baladán, Ale Venturo, Valery Revello, Ducelia Echevarría y más famosos se animaron a desearle éxitos a Hugo García en esta nueva etapa de su vida como padre.

Hugo García e Isabella Ladera dieron la bienvenida a su primer bebé juntos. (Foto: Instagram / @hugogarcia)

Asimismo, el mensaje que más llamó la atención y que consiguió miles de likes fue el de la misma Isabella Ladera, quien, con emoción, escribió: “Se nos vino el gordo”, en referencia al nacimiento de su primer bebé con Hugo García. Como se recuerda, la modelo venezolana ya tiene una hija llamada Mía Antonella, fruto de una relación anterior.