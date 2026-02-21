Isabella Ladera muestra el video del momento en que se entera de su segundo embarazo

Mediante un video publicado en sus redes sociales, la ‘influencer’ venezolana Isabella Ladera hizo público el video del momento exacto en que confirmó su embarazo, fruto de su relación con el modelo peruano Hugo García.

El material audiovisual, que rápidamente se volvió viral, muestra a la joven conmovida hasta las lágrimas tras obtener un resultado positivo en dos pruebas caseras.

Ladera, quien es madre de una niña, compartió con sus seguidores la sorpresa que sintió al recibir la noticia. “Lo esperaba, lo presentía, pero aún así se siente mágico”, escribió en la descripción del post, ya que estaba en busca de agrandar su familia.

Y es que, en declaraciones posteriores, la modelo confesó que este embarazo no fue una casualidad, sino un objetivo que la pareja perseguía desde hace tiempo.

“Me quedé en shock, fue una noticia que me dio mucha gratitud” , explicó Ladera, añadiendo que, aunque optó por mantener en reserva el tiempo exacto de gestación, el nacimiento se estima para el segundo trimestre de 2026.

Por su parte, Hugo García, quien se convertirá en padre a los 32 años, recibió la noticia de forma espontánea en un parque, momento que también fue publicado en sus redes sociales.

Según el relato de Ladera, el exchico ‘reality’ no pudo contener su emoción. “Él me dijo: ‘Tanto tiempo esperando esta noticia’, y se puso a llorar un rato”, detalló la ‘influencer’.

