Hugo García saltó de un avión para confirmar que será padre: “Lo que le espera a mi bebé”

El exchico ‘reality’ Hugo García confirmó este viernes que se convertirá en padre junto a la modelo venezolana Isabella Ladera mediante un salto desde un avión en México.

García compartió las imágenes del reto en sus redes sociales para dar a entender que realizó la maniobra en total reserva hace algunos meses tras enterarse de esta noticia.

“Lo que sentí en ese momento antes de saltar del avión es indescriptible”, escribió el deportista en sus historias de Instagram mientras mostraba un cartel con la frase “Voy a ser papá”.

Por otro lado, en el post de Instagram, junto con las fotografías, escribió: “Lo que le espera a mi bebé, ojalá no le tenga miedo a las alturas”, teniendo la respuesta de Isabella: “Qué ilusión todo lo que se nos viene”.

Aunque la revelación extrema ocurrió desde una aeronave en territorio mexicano, el anuncio oficial del embarazo inició en las redes sociales de Ladera con una emotiva sesión de fotos.

La noticia generó una reacción inmediata de los familiares del deportista, destacando el mensaje de felicitación de su madre por la llegada del nuevo integrante de la familia.

Por su parte, Isabella Ladera relató cómo fue que Hugo se enteró del embarazo. “Yo le doy la noticia, lo miro a los ojos, le digo: ‘Te tengo que contar algo, no puedo aguantar más’ y se puso a llorar un rato”, declaró Ladera a la revista ¡Hola!