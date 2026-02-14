Yuko Yamaguchi, diseñadora de Hello Kitty, se retira tras 45 años

Luego de 45 años definiendo la estética del ícono más reconocible de Japón, Yuko Yamaguchi, la diseñadora detrás de Hello Kitty, anunció su retiro oficial.

Yamaguchi, quien asumió el liderazgo creativo en 1980, ha sido la pieza fundamental para transformar una simple ilustración de monedero en un imperio comercial multimillonario.

El creador de Hello Kitty dijo que esta no era una gata. (Foto: Guioteca.com)

CONOCE MÁS: Alfonso Ribeiro revela foto de su último encuentro con James Van Der Beek

Bajo su supervisión, Kitty White (que según la biografía oficial de Sanrio no es una gata, sino una niña londinense) trascendió el mercado de juguetes para convertirse en un emblema del movimiento “kawaii” (bonito).

La diseñadora no solo gestionó la apariencia del personaje, sino que expandió su universo a través de colaboraciones de lujo con firmas como Adidas y Balenciaga.

Por otro lado, la empresa Sanrio confirmó el movimiento a través de un comunicado en su sitio web, señalando que Yamaguchi ha decidido “pasar el testigo a la siguiente generación”.

Laura Spoya, exMiss Perú y reconocida influencer, ha sido hospitalizada tras un grave accidente de tráfico en Surco a las 3:30 a.m. Su camioneta impactó contra una pared, provocando daños significativos. Actualmente está en observación médica para descartar lesiones graves.

El relevo lo tomará una diseñadora identificada bajo el seudónimo de “Aya”, quien asumirá formalmente las riendas creativas al cierre de este año.

Sobre el legado de Yamaguchi, la compañía destacó: “Yamaguchi escuchó las opiniones de los fans, colaboró activamente con artistas de Japón y del extranjero y ha convertido a Hello Kitty en un personaje querido por todos”.

*Con información de AFP