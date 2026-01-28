Crunchyroll estrena oficialmente el capítulo 5 de la Temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” este jueves 29 de enero. ¿A qué hora estará disponible en la plataforma el nuevo episodio? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora confirmada del capítulo 5 de la Temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”

El capítulo 5 de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” se estrena este el jueves 29 de enero a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 11:00 a.m.

Colombia: 12:00 m.

Ecuador: 12:00 m.

Venezuela: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Argentina: 2:00 p.m.

Perú: 12:00 m.

Bolivia: 1:00 p.m.

Paraguay: 2:00 p.m.

Uruguay: 2:00 p.m.

España: 7:00 p.m. (hora peninsular)

¿Dónde ver el capítulo 5 de la Temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”?

Crunchyroll, el servicio líder en transmisión de anime, ha asegurado los derechos exclusivos para los nuevos episodios de “Jujutsu Kaisen” en varias regiones alrededor del mundo. Esta emocionante noticia significa que los entusiastas en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y Europa tendrán el privilegio de experimentar la emisión simultánea de los episodios más recientes a través de Crunchyroll. ¡Pero eso no es todo! Los seguidores en otras partes del mundo, como África, Oceanía, Medio Oriente, CEI e India, también tendrán acceso al nuevo arco de la serie a través de esta plataforma de transmisión.

Cómo ver la Temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” en Crunchyroll

Inicia sesión: Entra a la aplicación en tu dispositivo (TV, móvil o consola) o al sitio web oficial. Asegúrate de tener una suscripción activa (Premium), ya que los estrenos de temporada suelen estar bloqueados para cuentas gratuitas durante las primeras semanas.

Entra a la aplicación en tu dispositivo (TV, móvil o consola) o al sitio web oficial. Asegúrate de tener una suscripción activa (Premium), ya que los estrenos de temporada suelen estar bloqueados para cuentas gratuitas durante las primeras semanas. Busca la serie: En la lupa de búsqueda, escribe “Jujutsu Kaisen” .

En la lupa de búsqueda, escribe . Selecciona la ficha técnica: Haz clic en la imagen principal de la serie para entrar a la lista de episodios.

Haz clic en la imagen principal de la serie para entrar a la lista de episodios. Verás un menú desplegable que suele decir “Temporada 2” o “Temporada 1”.

Haz clic ahí y selecciona la opción que dice “Jujutsu Kaisen Temporada 3” (o “Season 3”).

(o “Season 3”). Elige el episodio más reciente: Los capítulos nuevos aparecen al final de la lista.

