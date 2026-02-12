“La están evaluando”: Familia de Laura Spoya informa sobre su estado de salud tras accidente

Este jueves, familiares y amigos de la modelo peruana Laura Spoya se pronunciaron tras el aparatoso accidente vehicular que protagonizó la madrugada de este jueves en Santiago de Surco.

A través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales de la modelo, su familia confirmó que Spoya se encuentra bajo estricta vigilancia médica para determinar la gravedad de sus lesiones.

“Queremos contarles que a Lau le están realizando los estudios correspondientes para poder evaluar todo a detalle y seguir las indicaciones médicas necesarias. Agradecemos profundamente cada mensaje, llamada y muestra de cariño que le han hecho llegar”, indicó el comunicado en Instagram.

El siniestro se registró aproximadamente a las 3:00 a.m. en la cuadra 10 de la avenida El Polo, cerca del cruce con la avenida La Encalada.

Según los reportes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la camioneta negra que conducía Spoya perdió el control e impactó frontalmente contra la pared de un establecimiento de venta de autos.

Tras ser auxiliada en el lugar por unidades de emergencia, la conductora del pódcast La Manada fue trasladada a una clínica cercana.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado investigaciones pertinentes para esclarecer las causas que llevaron a la presentadora a invadir el carril contrario antes de colisionar.

Las cámaras de seguridad de la zona, que captaron el instante preciso del accidente, serán fundamentales para las diligencias legales.

Familiares de la influencer concluyó su mensaje solicitando respeto a la privacidad de la paciente: “De verdad significa mucho para ella [el apoyo], pero la prioridad ahora es su recuperación”.