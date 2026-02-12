Brian Rullán, exesposo de Laura Spoya, se pronuncia tras el accidente de la reina de belleza

Brian Rullán, exesposo de Laura Spoya, se pronunció tras el accidente de tránsito que sufrió la exMiss Perú este jueves 12 de febrero. En conversación con el podcast “+QTV Network”, el empresario mexicano resaltó que la conductora de televisión está fuera de peligro.

A través de una comunicación telefónica, Rullán aseguró que su exesposa no tiene riesgo de vida y que en las próximas horas viajará desde Cancún a Perú para acompañar a Laura Spoya.

“(Estoy) sacado de ‘lugar’ y agitado. Nunca quieres despertarte, voltear a ver tu teléfono y leer lo que estás leyendo (sobre el accidente de Laura). Lo más importante es que está bien y es lo único que nos importa. Está fuera de peligro. Echen buenas vibras y recen. Gracias a todo el mundo que se ha preocupado por ella para que sienta el amor (de todos)”, dijo durante su intervención.

Así terminó el auto de Laura Spoya tras el aparatoso accidente. (Foto: Exitosa)

Según explicó Rullán, se enteró del accidente a primera hora del jueves 12 de febrero y contó que tenía previsto un vuelo a Miami; sin embargo, estaría reprogramando sus actividades y comprando un vuelo para Perú, para acompañar a la madre de sus hijos.

“Yo estoy comprando mi boleto para regresarme. Yo vine de ‘chamba’ a Cancún, luego irme a Miami y Acapullco, pero tuve que cambiar todo por esto (el accidente de Laura) que está pasando”, precisó.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Spoya?

En una breve emisión del podcast “La Manada”, Mario Irivarren apareció consternado y se pronunció sobre el accidente de Laura Spoya. Según dijo, su estado es reservado, pero está fuera de peligro.

“Lo más importante de resaltar es que Laura se encuentra consciente, bajo un estado controlado, con pronóstico reservado, pero fuera de peligro… Hay que esperar que pasen las horas para tener un diagnóstico más preciso”, precisó el chico reality.