Así quedó el auto de Laura Spoya tras su aparatoso accidente

La modelo y conductora peruana Laura Spoya protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada del jueves 12 de febrero, aproximadamente a las 3:30 a. m. en el distrito de Surco. El hecho ocurrió en la cuadra 10 de la avenida El Polo, cuando su vehículo perdió el control e impactó contra un muro, generando importantes daños materiales.

El auto de Laura Spoya quedó completamente destruido tras el impacto

Tras el choque, el vehículo quedó con el parachoques delantero completamente destrozado y la parte frontal severamente deformada. Las bolsas de aire se activaron, lo que indica la fuerza del impacto. Además, el sistema delantero y las llantas presentaron daños visibles, dejando el auto prácticamente inoperable.

Así terminó el auto de Laura Spoya tras el aparatoso accidente. (Foto: Exitosa)

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el vehículo con el capó colapsado, la parrilla destruida y restos del impacto alrededor.

Laura Spoya fue trasladada a una clínica en Surco

Luego del accidente, Laura Spoya fue atendida por personal de emergencia y trasladada a una clínica del distrito de Surco para recibir evaluación médica. Se espera información oficial sobre su estado de salud.

No hubo peatones heridos

De acuerdo con los reportes preliminares, no se registraron peatones heridos durante el accidente. Según informa Exitosa Noticias, el impacto fue únicamente contra un muro, evitando consecuencias mayores para terceros.

El accidente está en investigación

Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

Se espera que los peritajes técnicos y las declaraciones correspondientes ayuden a esclarecer si hubo factores como exceso de velocidad, cansancio o condiciones externas que hayan influido en la pérdida de control del vehículo.