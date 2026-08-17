Por Redacción EC

La noticia sobre la muerte de Hayden Panettiere volvió a traer a la memoria a una generación que creció viendo sus actuaciones en la pantalla. La actriz, reconocida desde sus primeros años en producciones juveniles, falleció a los 36 años, según confirmó su representante a ABC News. Aunque todavía no se han informado las circunstancias de su muerte, la noticia provocó numerosas reacciones entre sus seguidores. En redes sociales, muchos recordaron los personajes que interpretó durante su trayectoria. Entre ellos aparecieron títulos como “Triunfos robados 3: Todo o nada” y “Sueños sobre hielo”.