Después de varios meses de versiones y especulaciones, Sheyla Rojas decidió finalmente contar su versión sobre el final de su relación con Luis Miguel Galarza, conocido públicamente como Sir Winston. La modelo peruana eligió el podcast de Magaly Medina para abrir un capítulo que había mantenido en reserva durante un largo periodo. Frente a los micrófonos, recordó los cinco años que compartió junto al empresario mexicano. Su relato permitió conocer aspectos que hasta entonces no habían sido expuestos públicamente. Así, la historia que parecía estar rodeada de silencio comenzó a tomar nuevos matices.

Durante la conversación, Rojas habló sobre las circunstancias que marcaron el desenlace de su vínculo sentimental. La modelo explicó cómo la relación fue cambiando con el paso del tiempo y reveló detalles que, según su versión, permanecían lejos del conocimiento público. El testimonio llegó después de meses en los que distintas versiones intentaron explicar qué había ocurrido entre ambos. Esta vez, fue ella quien decidió poner su propia voz a la historia. Con ello, buscó aclarar las razones que llevaron a cerrar una relación que se extendió durante cinco años.

Estas son las razones por las cuales la chica reality decidió separarse después de cinco años de relación

Durante la conversación, Sheyla Rojas recordó que poner punto final a su relación no fue sencillo y que el distanciamiento se fue construyendo poco a poco. La modelo contó que, durante los últimos meses, empezó a percibir comportamientos que despertaron dudas sobre el futuro que ambos compartían. Aquellas señales, según explicó, terminaron afectando la confianza que había depositado en la relación. Con el tiempo, comenzó a sentir que sus proyectos ya no avanzaban en la misma dirección. Ese proceso la llevó a replantearse seriamente la continuidad del vínculo.

Rojas también señaló que llegó a interpretar determinadas situaciones como señales que le permitieron mirar la relación desde otra perspectiva. Según relató, percibió que su entonces pareja estaba concentrada en otros planes y prioridades personales, mientras ella esperaba encontrar indicios que confirmaran que ambos seguían el mismo camino. Esa sensación de desconexión fue creciendo hasta transformar sus expectativas en decepción. La influencer reconoció que comenzó a sentirse desilusionada con lo que estaba viviendo. Finalmente, esa pérdida de confianza habría sido uno de los factores que la impulsaron a cerrar aquella etapa sentimental.

El motivo principal de la separación fue el de perdonar varias veces sus infidelidades de Sir Winston

En medio de la conversación, Sheyla Rojas reveló un aspecto que hasta ahora había mantenido en reserva: aseguró que enfrentó episodios de infidelidad durante su relación con Sir Winston. La modelo contó que en más de una oportunidad intentó perdonar y continuar con el vínculo, pero una última situación terminó cambiando su perspectiva. Con cada decepción, la confianza se fue debilitando y la relación comenzó a perder estabilidad. Aunque evitó brindar detalles sobre lo ocurrido, dejó claro que las heridas provocadas por esos hechos fueron difíciles de superar. El desgaste emocional terminó convirtiéndose en un factor determinante para cerrar aquella etapa.

Rojas también remarcó que la separación no fue una decisión tomada de manera repentina. Según explicó, la convivencia y las diferencias respecto a sus proyectos personales fueron generando una distancia que se hizo cada vez más evidente. Durante su conversación con Magaly Medina, recordó que hizo esfuerzos por recuperar la relación y evitar que llegara a su fin. Sin embargo, las experiencias acumuladas la llevaron a replantear qué quería para su vida. Finalmente, optó por priorizar su tranquilidad y bienestar personal antes que continuar con una relación que, según su relato, ya estaba profundamente desgastada.

En los últimos meses la relación se fue deteriorando por lo que el cariño ya no era suficiente para mantener el vínculo

Para Sheyla Rojas, el cariño que existía entre ambos ya no era suficiente para mantener la relación en pie. Con el paso del tiempo, las diferencias en sus objetivos personales, los problemas acumulados y la pérdida de confianza fueron abriendo una distancia cada vez mayor. La modelo reconoció que hizo varios intentos por rescatar el vínculo, pero las decepciones terminaron pesando más. En ese escenario, decidió mirar hacia adelante y priorizar su bienestar. El cierre de la relación llegó después de un proceso marcado por el desgaste emocional.

Uno de los principales puntos de quiebre fue el deseo de Rojas de formar una familia y alcanzar una mayor estabilidad en su vida. Según explicó, ambos dejaron de compartir las mismas expectativas y esa falta de rumbo común se hizo evidente con el paso de los años. La modelo aseguró que, después de cinco años, sentía que la relación no avanzaba, sino que había comenzado a retroceder. La rutina terminó acentuando esa sensación de estancamiento y malestar. Finalmente, comprendió que continuar juntos ya no respondía a las metas que cada uno buscaba para su futuro.