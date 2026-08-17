Por Redacción EC

Después de varios meses de versiones y especulaciones, Sheyla Rojas decidió finalmente contar su versión sobre el final de su relación con Luis Miguel Galarza, conocido públicamente como Sir Winston. La modelo peruana eligió el podcast de Magaly Medina para abrir un capítulo que había mantenido en reserva durante un largo periodo. Frente a los micrófonos, recordó los cinco años que compartió junto al empresario mexicano. Su relato permitió conocer aspectos que hasta entonces no habían sido expuestos públicamente. Así, la historia que parecía estar rodeada de silencio comenzó a tomar nuevos matices.