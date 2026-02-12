Comparten mensaje en redes sociales de Laura Spoya tras sufrir accidente de tránsito

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Laura Spoya sufrió un aparatoso accidente de tránsito y fue internada de emergencia. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Laura Spoya sufrió un duro accidente automovilístico la madrugada de este jueves 12 de febrero, cerca de las 3:30 a.m. Tras chocar su auto, la modelo fue trasladada a una clínica local donde viene siendo atendida y se desconocen detalles sobre su estado actual.

