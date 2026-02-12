Comparten mensaje en redes sociales de Laura Spoya tras sufrir accidente de tránsito

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Laura Spoya sufrió un duro accidente automovilístico la madrugada de este jueves 12 de febrero, cerca de las 3:30 a.m. Tras chocar su auto, la modelo fue trasladada a una clínica local donde viene siendo atendida y se desconocen detalles sobre su estado actual.
TE PUEDE INTERESAR
- “Te quiero más que un te quiero”: Youna revela lo que todavía siente por Samahara Lobatón
- Gianluca Lapadula: Esta fue la reacción del jugador tras ser captado en supuesta infidelidad
- Mayra Goñi: “Yo puedo estar sola, pero siento que se me pasa el tren”
- Patricio Parodi y Flavia López son captados en actitud cariñosa fuera de cámaras
- Melissa Klug irrumpe en transmisión de Samahara y envía mensaje de apoyo a Youna: “Que Dios te bendiga, hijito”
Seguir temas