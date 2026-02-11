“Te quiero más que un te quiero”: Youna revela lo que todavía siente por Samahara Lobatón

En una reciente transmisión en vivo de TikTok, Youna y Samahara Lobatón volvieron generar polémica al abordar públicamente el estado actual de su vínculo sentimental, a pesar de haberse separado.

El intercambio, que inicialmente buscaba promover una rifa solidaria para costear el tratamiento de salud del barbero, quien recientemente reveló padecer cáncer, derivó en una confesión directa sobre el lazo que los une tras años de conflictos mediáticos.

Ante la insistencia de los internautas y una pregunta frontal de la propia Samahara sobre si todavía existía amor, Youna fue honesto, aunque marcando una distancia definitiva respecto a una relación de pareja.

“No es que te ame, porque creo que amarte sería mucho de mi parte con todos los problemas que hemos tenido, pero sí te quiero mucho” , declaró el ‘influencer’, recibiendo una sonrisa de Lobatón.

Por otro lado, ante la intervención de Melissa Lobatón, hermana de Samahara, quien exigía una respuesta más concreta, Youna profundizó en las razones que sostienen su afecto por su expareja, destacando su rol como madre.

“Te quiero muchísimo por haberme dado una hija tan hermosa, por hacer los valores de mi hija tan hermosos y porque me enseñaste cómo ser padre. No es un te quiero normal, te quiero más que un te quiero " , sentenció el joven.

Por su parte, Samahara, quien recientemente confirmó el fin de su romance con Bryan Torres, asegurando que se encuentra soltera desde diciembre de 2025, mantuvo una postura firme sobre el futuro de ambos.

“No hay forma de regresar con Youna. Tenía un estilo de vida que no compartía y que hoy en día no quiero para mis hijos”, aclaró, precisando que su vínculo actual se basa estrictamente en el respeto y el bienestar de su hija en común.