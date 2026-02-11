Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La transmisión también contó con la participación de Melissa Klug, madre de Melissa, quien mostró una actitud cercana hacia su exyerno, permitiendo incluso que este la llamara "suegra" | Foto: TikTok (Captura)
La transmisión también contó con la participación de Melissa Klug, madre de Melissa, quien mostró una actitud cercana hacia su exyerno, permitiendo incluso que este la llamara "suegra" | Foto: TikTok (Captura)
Por Redacción EC

En una reciente transmisión en vivo de TikTok, Youna y Samahara Lobatón volvieron generar polémica al abordar públicamente el estado actual de su vínculo sentimental, a pesar de haberse separado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

“Te quiero más que un te quiero”: Youna revela lo que todavía siente por Samahara Lobatón
Farándula

“Te quiero más que un te quiero”: Youna revela lo que todavía siente por Samahara Lobatón

Gianluca Lapadula: Esta fue la reacción del jugador tras ser captado en supuesta infidelidad
Farándula

Gianluca Lapadula: Esta fue la reacción del jugador tras ser captado en supuesta infidelidad

Mayra Goñi: “Yo puedo estar sola, pero siento que se me pasa el tren”
Farándula

Mayra Goñi: “Yo puedo estar sola, pero siento que se me pasa el tren”

Patricio Parodi y Flavia López son captados en actitud cariñosa fuera de cámaras
Farándula

Patricio Parodi y Flavia López son captados en actitud cariñosa fuera de cámaras