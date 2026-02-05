“Una madre perdona”: Melissa Klug celebró su cumpleaños junto a Samahara tras polémicas

El pasado miércoles 4 de febrero, la empresaria Melissa Klug celebró sus 42 años junto a su entorno familiar y amical más íntimo, protagonizando un emotivo reencuentro con su hija Samahara Lobatón, pese a las polémicas que tuvieron.

Pese a que días atrás el entorno legal de la “Blanca de Chucuito” dejó entrever un distanciamiento total, las imágenes difundidas en redes sociales confirmaron el acercamiento.

Y es que, tras las presuntas agresiones que Lobatón habría sufrido de su pareja, Bryan Torres, Melissa lo denunció por tentativa de feminicidio, pidiendo cárcel para el cantante, en desacuerdo de Samahara, quien ha preferido no denunciar el hecho.

Sin embargo, Lobatón, quien asistió a la fiesta con sus hijas menores de edad, compartió una emotiva. “Feliz cumpleaños, mamita linda. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te amamos, nonna”.

¿Qué dijo Melissa Klug tras pasar su cumpleaños con Samahara?

Por su parte, en declaraciones para "América Hoy", Klug reconoció que este aniversario llega en un momento atípico de su vida personal, marcado por la preocupación constante hacia el bienestar de su hija.

“Este año me ha tocado celebrar distinto pero estoy con la fe intacta y de que todo se va a solucionar. Si me piden un deseo, de verdad que mis deseos siempre van a ser que mis hijos sean felices, que Dios les dé sabiduría, me los proteja siempre ”, afirmó.

Al ser consultada sobre la aparente actitud de “negación” de Samahara frente a las presuntas agresiones, Klug dijo: “El corazón de una madre perdona todo y espera pacientemente”.

Influencer sí asistió al cumpleaños de su madre Melissa Klug. (Instagram)

¿Con quiénes celebró Melissa Klug su cumpleaños?

La celebración también sirvió para oficializar su reconciliación con Jesús Barco, quien según la propia Melissa, fue su principal apoyo en esta etapa de crisis. En tanto, el deportista le dedicó unas emotivas palabras.

“Gracias por todo y simplemente estoy orgulloso de ti por como eres en todo momento... todas las personas que te amamos estaremos siempre para ti”, escribió Barco. Por su parte, Klug respondió enfáticamente: “Gracias mi amor por ser mi soporte en mis momentos más difíciles y no soltarme nunca”.

A la reunión también asistieron sus otros hijos, Gianella Marquina, Melissa Lobatón y su hijo mayor con Jefferson Farfán.