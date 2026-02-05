Escuchar
La empresaria celebró sus 42 años junto a su hija, con quien había tenido un enfrentamiento tras denunciar a Bryan Torres, su pareja, por agresión. | Foto: Instagram (Captura) / Composición

Por Redacción EC

El pasado miércoles 4 de febrero, la empresaria Melissa Klug celebró sus 42 años junto a su entorno familiar y amical más íntimo, protagonizando un emotivo reencuentro con su hija Samahara Lobatón, pese a las polémicas que tuvieron.

"Una madre perdona": Melissa Klug celebró su cumpleaños junto a Samahara tras polémicas
"Una madre perdona": Melissa Klug celebró su cumpleaños junto a Samahara tras polémicas

