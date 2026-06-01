Por Redacción EC

En Perú, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos cumple un papel clave al otorgar seguridad jurídica mediante el registro y la protección de propiedades, empresas y diversos actos legales, lo que contribuye a garantizar la transparencia y la confianza en las transacciones. En ese contexto, con la finalidad de facilitar el acceso a información registral sin que los usuarios deban acudir de manera presencial a una oficina, la Sunarp puso a disposición de la ciudadanía una plataforma denominada “Vehículos a mi nombre” que permite consultar de manera virtual y gratuita los vehículos inscritos a nombre de una persona en todo el país. Así, tras la aprobación de esta medida, muchos usuarios han realizado sus consultas, lo que ha facilitado la búsqueda de información. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.