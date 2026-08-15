¿Cómo enseñar a los niños a ahorrar y administrar su dinero según su edad? Sigue estas recomendaciones | Foto: Pexels
¿Cómo enseñar a los niños a ahorrar y administrar su dinero según su edad? Sigue estas recomendaciones | Foto: Pexels
Por Redacción EC

La educación financiera puede comenzar mucho antes de que un niño tenga una cuenta bancaria. Desde los primeros años, niñas y niños pueden incorporar hábitos que les permitan entender el valor del dinero, establecer metas y tomar decisiones responsables en su vida cotidiana. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que las experiencias diarias, las conversaciones familiares y el ejemplo de los adultos influyen en esta formación y pueden marcar sus decisiones. Por el Día del Niño, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) reúne recomendaciones según cada etapa, considerando las capacidades que pueden desarrollar progresivamente. A continuación, te contamos qué pueden aprender los menores según su edad.

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