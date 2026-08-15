La educación financiera puede comenzar mucho antes de que un niño tenga una cuenta bancaria. Desde los primeros años, niñas y niños pueden incorporar hábitos que les permitan entender el valor del dinero, establecer metas y tomar decisiones responsables en su vida cotidiana. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que las experiencias diarias, las conversaciones familiares y el ejemplo de los adultos influyen en esta formación y pueden marcar sus decisiones. Por el Día del Niño, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) reúne recomendaciones según cada etapa, considerando las capacidades que pueden desarrollar progresivamente. A continuación, te contamos qué pueden aprender los menores según su edad.

¿CÓMO ENSEÑAR A LOS NIÑOS A AHORRAR Y ADMINISTRAR SU DINERO SEGÚN SU EDAD?

La forma de enseñar finanzas debe adaptarse al nivel de comprensión de cada niño. Las familias pueden avanzar progresivamente desde conceptos básicos hasta decisiones más complejas.

De 3 a 5 años: Comprensión del dinero

En esta etapa, conviene explicar que el dinero permite obtener bienes y servicios, pero que no siempre es posible comprar todo lo que se desea en el momento. También pueden relacionar el dinero con el trabajo de los adultos y comenzar a ahorrar mediante una alcancía.

Una meta concreta, como ahorrar para un juguete, facilita comprender el propósito del ahorro. También pueden participar en la lista del supermercado para conocer la planificación y el consumo responsable.

De 6 a 8 años: Decisiones respecto al dinero

Los niños pueden empezar a manejar pequeñas cantidades y decidir cómo utilizarlas. Si reciben una propina o dinero por una tarea adicional en casa, una opción es separar el monto entre ahorro y un gusto personal. Sin embargo, ordenar sus espacios, cumplir deberes escolares y otras responsabilidades habituales no deberían convertirse en actividades pagadas.

A esta edad también resulta útil enseñarles a guardar sus ahorros de forma segura, distinguir entre lo necesario y lo que simplemente quieren, revisar alternativas antes de comprar y preguntarse si un producto justifica su precio.

De 9 a 12 años: Hábitos financieros

Con mayor autonomía, pueden elaborar presupuestos sencillos y planes de ahorro para alcanzar objetivos. Comparar precios antes de comprar, tanto en establecimientos como en plataformas digitales, ayuda a tomar mejores decisiones.

Además, es importante conversar sobre la publicidad, los descuentos y otros estímulos que pueden generar compras impulsivas. También deben aprender seguridad digital: no compartir datos personales ni contraseñas y no comprar en internet sin supervisión adulta.

¿QUÉ RECURSO OFRECE LA SBS PARA REFORZAR ESTE APRENDIZAJE?

La SBS dispone de una colección gratuita de cuentos infantiles protagonizados por un personaje llamado Torito. A través de historias sencillas, Torito acerca a niñas y niños a temas como el ahorro, el manejo responsable del dinero y la importancia de los seguros, ofreciendo a las familias un recurso adicional para conversar en familia sobre finanzas desde casa y edades tempranas, según informa la agencia Andina.

Puedes encontrar las colección de cuentos de Torito de forma gratuita a través del siguiente LINK.

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