Más que una simple actividad recreativa, el juego es una vía para que los niños descubran el mundo | Foto: Difusión
Más que una simple actividad recreativa, el juego es una vía para que los niños descubran el mundo | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Según datos de UNICEF Perú, en los últimos años los episodios depresivos en la infancia han aumentado, superando los 1.000 casos registrados en 2023, mientras que los intentos de suicidio registrados alcanzaron cerca de 600 casos durante el mismo período, evidenciando la importancia de prestar atención al bienestar emocional durante estas etapas.