WUF: Día del Niño: 5 perritos pequeños en albergues que buscan un hogar para crecer en familia

Dale la oportunidad a los perros más pequeños de los albergues

El Día del Niño es una oportunidad genial para reflexionar sobre la empatía, el respeto por los animales y los valores que transmitimos a los más jóvenes de la casa. En los albergues afiliados a WUF, existen muchos perritos pequeños que, por su tamaño y carácter noble, son ideales para adaptarse a diversos tipos de hogar.

Adoptar a un perro pequeño no solo llena la casa de energía y cariño, sino que enseña sobre la responsabilidad y el amor incondicional hacia un ser vivo que fue rescatado y hoy busca una segunda oportunidad.

Conoce a los 5 pequeñines listos para ser adoptados

Todos los perritos presentados a continuación se entregan vacunados, desparasitados y con su Kit de Adopción oficial de WUF. Además, ¡nos encargamos de llevarlo directamente a su nuevo hogar!

Zeus

Descripción: Zeus es un cachorrito sumamente dulce que fue rescatado a muy corta edad. Llegó al albergue lleno de ilusión y hoy está listo para comenzar una nueva etapa en un hogar donde le brinden amor, paciencia y los cuidados que necesita para crecer feliz y saludable.

Características: Es un perrito sumamente tierno, sociable y con una mirada expresiva que enamora a primera vista. Cuenta con su esquema de vacunación al día (3 vacunas), estado de salud óptimo y compromiso de castración.

Virtudes: Destaca por su gran paciencia, su capacidad para adaptarse rápidamente a nuevos entornos y su disposición para dar afecto de forma incondicional a cada miembro de la casa.

Talentos: Es un experto natural en sacar sonrisas, aprender rutinas básicas con rapidez a través del juego y mover la colita a la máxima velocidad cada vez que recibe cariño.

Macho | Tamaño estimado: Mediano | Pelaje: Corto, suave y claro | Edad: 1 mes y medio | Nivel de actividad: Medio

Turrón

Descripción: Rescatado junto a sus hermanos cuando era apenas un bebé, Turrón es un pequeño que ha demostrado una fuerza increíble. Es el compañero perfecto para quienes buscan llenar su casa de momentos alegres y un amor sincero que durará toda la vida.

Características: Tiene un carácter sumamente noble, amigable y muy afectuoso. Se encuentra completamente sano, con 3 vacunas aplicadas, desparasitado y listo para su proceso de adopción con compromiso de castración.

Virtudes: Su enorme nobleza y empatía. Es un perrito capaz de brindar serenidad y compañía constante, mostrando un apego muy especial y cariñoso hacia las personas.

Talentos: Excelente explorador de espacios, hábil para hacer amigos perrunos en segundos y un maestro especialista en acurrucarse para la siesta después de jugar.

Macho | Tamaño estimado: Mediano | Pelaje: Corto con matices dorados | Edad: 1 mes y medio | Nivel de actividad: Medio

Lulú

Descripción: Lulú es una cachorrita llena de luz que fue puesta a salvo en el albergue para recibir una segunda oportunidad. Espera con ansias encontrar una familia que la considere parte fundamental del hogar y le brinde todos los mimos que merece.

Características: Es delicada, curiostas y de modales muy dulces. Su estado de salud es perfecto, registra 3 vacunas, está desparasitada y se entrega con compromiso formal de esterilización.

Virtudes: Destaca por su gran intuición emocional, su dulzura natural para relacionarse y su disposición siempre alegre para compartir en familia.

Talentos: Campeona en derretir corazones con sus gestos, muy hábil para seguir pasitos y juegos ligeros, y experta en recibir caricias en la pancita.

Hembra | Tamaño estimado: Mediano | Pelaje: Corto | Edad: 1 mes y medio | Nivel de actividad: Medio

Caramelo

Descripción: Rescatado a los pocos meses de nacido, Caramelo es un pequeño con un corazón gigante. Su mamá es de tamaño grande, por lo que este pequeño aventurero promete convertirse en un gran protector y compañero de vida a medida que crezca.

Características: Curioso, juguetón y lleno de vitalidad. Registra un excelente estado de salud, 3 vacunas al día, desparasitación completa y compromiso de castración.

Virtudes: Su entusiasmo contagioso, su lealtad desde temprana edad y su valentía para descubrir cosas nuevas siempre con una actitud positiva.

Talentos: Es un atleta en potencia ideal para juegos al aire libre, un gran aprendiz para trucos con premios y el mejor acompañante para dinámicas divertidas.

Macho | Tamaño estimado: Grande | Pelaje: Corto y tupido color caramelo | Edad: 3 meses | Nivel de actividad: Alto

Dixy

Descripción: Rescatada en enero de 2026 cuando era tan solo una bebé, Dixy ha crecido sana, fuerte y llena de confianza. Es la perrita ideal para una familia dinámica que disfrute de los paseos, los juegos y la vida activa.

Características: Es una perrita joven, despierta, atlética y muy afectuosa. Cuenta con salud impecable, vacunas completas, desparasitación al día y compromiso de esterilización.

Virtudes: Su lealtad inquebrantable, su gran inteligencia para entender comandos de convivencia y su capacidad de llenar de energía positiva cualquier espacio.

Talentos: Ágil para circuitos de juegos y pelota, experta en pasear con correa sin dar tirones y una especialista en repartir besos y dar la patita.

Hembra | Tamaño: Pequeño a mediano | Pelaje: Corto y fino | Edad: 6 meses (Nacida en Nov. 2025) | Nivel de actividad: Medio a alto

¿Qué incluye el proceso de adopción con WUF?

En WUF nos aseguramos de que cada adopción sea una experiencia segura, responsable y feliz tanto para la familia como para la mascota:

Kit de Adopción de bienvenida: Cada perrito adoptado llega a su nueva casa con un kit especial que incluye elementos esenciales para sus primeros días de adaptación.

Cada perrito adoptado llega a su nueva casa con un kit especial que incluye elementos esenciales para sus primeros días de adaptación. Entrega a domicilio: ¡Nosotros nos encargamos de llevar al perrito directamente hasta tu puerta para que la bienvenida sea inolvidable!

¡Nosotros nos encargamos de llevar al perrito directamente hasta tu puerta para que la bienvenida sea inolvidable! Acompañamiento y compromiso: Promovemos la tenencia responsable garantizando el compromiso de esterilización o castración y brindando asesoría durante el periodo de adaptación.

¡Haz que este Día del Niño sea inolvidable!

Si estás listo para cambiar una vida y darle la bienvenida a un nuevo integrante de cuatro patas en tu hogar, postula a la adopción hoy mismo.