Con la llegada del Día del Niño, las familias peruanas vuelven la mirada hacia los regalos que pueden arrancar una sonrisa a los más pequeños. Sin embargo, la diversión ya no es el único criterio al momento de elegir un obsequio. Cada vez más padres buscan alternativas que, además de entretener, contribuyan al desarrollo de nuevas habilidades. Juegos y propuestas que despiertan la imaginación comienzan a ganar espacio en las preferencias infantiles. Así, el regalo se convierte también en una oportunidad para aprender mientras se juega.

En los últimos años, las tendencias entre los niños han comenzado a incorporar opciones relacionadas con el aprendizaje y la creatividad. Los juegos de construcción, por ejemplo, permiten experimentar, crear y descubrir nuevas formas de resolver desafíos. A ellos se suman actividades que estimulan el razonamiento y la búsqueda de soluciones frente a distintos problemas. Esta transformación refleja un interés creciente por combinar entretenimiento y desarrollo. Para muchas familias, la elección del regalo ya no solo busca divertir, sino también dejar una experiencia que aporte al crecimiento de los menores.

Estos son los mejores regalos que pueden dar las familias a sus hijos por el día del niño este domingo

En su día, un niño puede recibir un regalo, pero las familias deben pensar en un regalo educativo y entretenido que los haga vivir un momento juntos. Aquí hay algunas opciones:

1. Un juego de mesa familiar — mi primera opción

Es probablemente la mejor relación entre diversión y aprendizaje. Aprenden a respetar turnos, seguir reglas, contar, tomar decisiones y desarrollar estrategia. En Perú hay opciones desde aproximadamente S/20–S/40, y algunas más completas de S/50–S/100. Por ejemplo, actualmente se encuentran ajedrez 3 en 1, dominó, Jenga, juegos de trivia y otros.

2. Un ajedrez de buena calidad

Si tienen aproximadamente 7 años o más, me gusta mucho esta opción. No es solamente un juguete: puede convertirse en algo que aprendan juntos y que incluso jueguen contigo. Hay tableros 3 en 1 con ajedrez, damas y backgammon alrededor de S/25–S/40.

3. Un juego sobre el Perú

Esta me parece especialmente bonita para una familia peruana. Por ejemplo, actualmente existe “Trivia del Perú”, un juego educativo familiar que aparece a S/79.90, y también juegos de viaje/mundo alrededor de S/40. Así pueden aprender sobre nuestra historia, geografía, personajes y cultura mientras juegan.

4. Un kit de experimentos científicos

Si tus hijos son curiosos y les gusta preguntar “¿por qué?”, un kit de ciencia puede ser excelente. La ventaja es que no solamente reciben un juguete: reciben actividades que pueden hacer juntos.

5. Construcción

Bloques de construcción son una opción muy buena porque cada niño puede crear cosas diferentes y después trabajar juntos en un proyecto. Incluso hay opciones sencillas de bloques de 64 piezas alrededor de S/21.50.

Conoce lo que la Cámara de Comercio de Lima menciona como alternativas disponibles durante el Día del Niño

El juego infantil comienza a cambiar de rostro y, junto con la diversión, aparecen nuevas oportunidades para aprender. De acuerdo con el reporte Tendencias U18 2025 de Kids Corp, los juguetes STEM, vinculados con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, han cobrado protagonismo entre niños y adolescentes. La razón estaría en el creciente interés por experiencias que permitan aprender mientras se juega. Así, construir, experimentar y resolver desafíos se convierten en parte de una nueva forma de entretenimiento. Una tendencia que también empieza a reflejarse en las decisiones de compra de las familias.

El sector retail tampoco permanece ajeno a esta transformación de las preferencias infantiles. Según el Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima, existe interés por celebrar el Día del Niño y por adquirir productos que aporten un valor adicional al desarrollo de los menores. En esta campaña, los juguetes, consolas y videojuegos aparecen entre las categorías con mayor demanda en Mercado Libre. También ganan espacio los juegos de mesa, artículos de construcción y propuestas STEM. La variedad revela que diversión y aprendizaje buscan cada vez más compartir el mismo espacio.

Conoce los regalos por menos de S/100 que pueden combinar diversión y aprendizaje para niños

Mientras las familias peruanas ultiman la búsqueda del regalo ideal por el Día del Niño, aparecen opciones que combinan diversión y aprendizaje sin superar los S/100. Entre las propuestas difundidas por Mercado Libre, asociado a la Cámara de Comercio de Lima, figuran alternativas pensadas para distintas edades e intereses.

Play-Doh invita a los más pequeños a moldear figuras, mezclar colores y dejar volar la imaginación, fortaleciendo su creatividad y coordinación.

Para los mayores de 8 años, Basta! Piensa rápido y contesta propone desafíos que ponen a prueba la rapidez mental, la creatividad y la capacidad de respuesta.

Así, un momento de juego puede convertirse también en una oportunidad para aprender y compartir en familia.

La oferta se completa con la Mega Bloks Bolsa de Construcción, que reúne 60 piezas para crear libremente y resolver pequeños desafíos a través del juego.

Otra alternativa es Jenga, donde cada movimiento exige concentración, coordinación y estrategia para evitar que la torre termine en el suelo.

Juegos de mesa, bloques de construcción, propuestas STEM y figuras coleccionables amplían hoy un mercado pensado para los diversos gustos de las nuevas generaciones.

Estas propuestas reflejan cómo las familias buscan cada vez más regalos que, además de entretener, permitan desarrollar distintas habilidades. En ese escenario, el Día del Niño se presenta como una ocasión para regalar no solo un objeto, sino también experiencias para jugar, descubrir y compartir.

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