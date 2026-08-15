Por Redacción EC

Con la llegada del Día del Niño, las familias peruanas vuelven la mirada hacia los regalos que pueden arrancar una sonrisa a los más pequeños. Sin embargo, la diversión ya no es el único criterio al momento de elegir un obsequio. Cada vez más padres buscan alternativas que, además de entretener, contribuyan al desarrollo de nuevas habilidades. Juegos y propuestas que despiertan la imaginación comienzan a ganar espacio en las preferencias infantiles. Así, el regalo se convierte también en una oportunidad para aprender mientras se juega.