Sunarp y programa PAIS facilitarán el acceso a servicios registrales en comunidades rurales.
Sunarp y programa PAIS facilitarán el acceso a servicios registrales en comunidades rurales.
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La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) suscribió un convenio con el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS), del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), para facilitar de forma directa el acceso a los diversos servicios registrales de la población rural y rural dispersa, en situación de pobreza y pobreza extrema.

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