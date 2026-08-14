Caminar, subir escaleras o recorrer distancias prolongadas puede demandar un esfuerzo considerable, especialmente cuando la movilidad se convierte en un reto cotidiano. En los últimos años, los avances tecnológicos han dado paso a nuevas herramientas de asistencia, entre ellas los exoesqueletos inteligentes, dispositivos que acompañan el movimiento corporal y pueden brindar apoyo durante distintas actividades, buscando que cada desplazamiento resulte menos exigente. Aquí te contamos más sobre este tema interesante en el campo de la tecnología.

¿Qué es un exoesqueleto?

Un exoesqueleto inteligente es un dispositivo tecnológico que se coloca sobre el cuerpo para asistir determinados movimientos, especialmente al caminar, levantarse o subir escaleras. A diferencia de una estructura pasiva, incorpora sensores, motores y sistemas de control capaces de detectar cómo se mueve la persona y ajustar la asistencia en tiempo real.

En términos sencillos, funciona como una especie de “soporte externo” para el cuerpo: acompaña el movimiento natural y puede ayudar a reducir el esfuerzo físico o la fatiga durante determinadas actividades.

Su utilidad puede variar según el modelo. Algunos están orientados a la rehabilitación y movilidad asistida, mientras que otros buscan facilitar actividades cotidianas o recorridos prolongados. No significa que la persona deje de hacer esfuerzo, sino que el dispositivo aporta asistencia para que ciertos movimientos resulten menos exigentes.

Dentro de esta tendencia aparece en el mercado peruano el TransitX S1 Pro y el TransitX S1 Ultra, modelos comercializados por Quality Products, empresa con más de 30 años de trayectoria. Estos equipos incorporan tecnología orientada a asistir la marcha y ampliar las posibilidades de movilidad, en un contexto donde este tipo de soluciones comienza a ganar espacio entre las alternativas diseñadas para facilitar determinadas tareas del día a día.

Tecnología aplicada a la movilidad cotidiana

“Creemos que la innovación sólo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas. Nuestro propósito es acercar soluciones que permitan a nuestros clientes desenvolverse con mayor comodidad y bienestar. No se trata solo de incorporar tecnología, sino de ofrecer herramientas que respondan a necesidades reales y contribuyan a una mejor calidad de vida”, señaló Carolina San Joy Lao, gerente de Unidad de Negocios de Quality Products, a El Comercio.

Sistema de asistencia para reducir el esfuerzo

Los modelos TransitX S1 Pro y TransitX S1 Ultra incorporan un sistema de doble motor capaz de reducir hasta en un 30 % el esfuerzo requerido al caminar, ayudando a disminuir la fatiga durante el desplazamiento. Teniendo en cuenta ello, estos son algunos escenarios en los que este tipo de tecnología puede resultar de utilidad:

Adultos mayores que desean mantenerse activos: Puede contribuir a disminuir el esfuerzo durante las caminatas diarias, favoreciendo una experiencia más cómoda. Personas que buscan reducir el esfuerzo al caminar: El sistema de asistencia acompaña el movimiento natural del cuerpo, ayudando a realizar desplazamientos cotidianos con menor demanda física. Usuarios que realizan actividades durante varias horas: Gracias a sus sensores multimodales integrados en motores y articulaciones, el equipo detecta en tiempo real la intención de movimiento, la postura corporal y la fuerza aplicada para ajustar la asistencia de manera automática. Personas que recorren largas distancias: El equipo ofrece una autonomía de hasta 6 kilómetros o aproximadamente 10 mil pasos por cada carga completa de batería. Al contar con dos baterías, la autonomía total puede alcanzar hasta 12 kilómetros o aproximadamente 20 mil pasos. Paseos de fin de semana o caminatas al aire libre: Su torque proporciona la potencia necesaria para acompañar distintos ritmos de desplazamiento, incluso en escenarios de mayor intensidad como caminar rápidamente o correr.