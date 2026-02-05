Melissa Klug lamenta actitud de Samahara Lobatón tras agresión: “Sigue en negación”

Melissa Klug celebró su cumpleaños 42 con una reunión junto a sus seres queridos, a la que también asistió su hija Samahara Lobatón, quien en los últimos días se ha convertido en el centro de atención por sus declaraciones tras la agresión que sufrió de parte de Bryan Torres.
