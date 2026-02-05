Melissa Klug lamenta actitud de Samahara Lobatón tras agresión: “Sigue en negación”

Melissa Klug celebró su cumpleaños 42 con una reunión junto a sus seres queridos, a la que también asistió su hija Samahara Lobatón, quien en los últimos días se ha convertido en el centro de atención por sus declaraciones tras la agresión que sufrió de parte de Bryan Torres.

En conversación con el diario Trome, Melissa Klug habló sobre su hija Samahara y lamentó que la joven aún no ha denunciado al cantante Bryan Torres, quien la habría agredido en su hogar.

“Sí, mi hija (Samahara Lobatón) sigue en negación, qué puedo hacer… El corazón de una madre perdona, cuida, protege y sobre todo ama”, señaló Klug.

Influencer sí asistió al cumpleaños de su madre Melissa Klug. (Instagram)

Sobre la reciente entrevista que ofreció Samahara Lobatón al podcast “Sin + que decir”, de María Pía Copello, Klug lamentó sus declaraciones.

“No entiendo para qué habló… si peor se hundió”, dijo Melissa Klug de forma contundente.

Samahara Lobatón desmiente presunta manipulación de Bryan Torres y aclara que es libre. (Foto: Captura de YouTube)

Como se recuerda, Samahara Lobatón se presentó en el nuevo canal de streaming de María Pía Copello y prefirió no hablar de la agresión que sufrió de parte de Bryan Torres, alegando que está bajo investigación.