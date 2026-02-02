Samahara Lobatón desmiente presunta manipulación de Bryan Torres: “Nadie me dice que decir”

Samahara Lobatón ofreció una reveladora entrevista al podcast “Sin + que decir”, donde no solo se negó a dar detalles del hecho de violencia del que fue víctima de parte de Bryan Torres, sino que también descartó que exista algún tipo de manipulación de su parte.

En conversación con los panelistas del canal de YouTube, Samahara Lobatón descartó la teoría de que Bryan Torres la manipula, tal y como Melissa Klug había dicho en una anterior entrevista.

“Yo solo voy a responder que tengo bien claro lo que tengo que hacer y lo que estoy haciendo. Yo tengo un porque, es algo muy personal para mí y aquí se trata de que mi prioridad son mis hijos”, dijo.

Samahara Lobatón desmiente presunta manipulación de Bryan Torres y aclara que es libre. (Foto: Captura de YouTube)

“(¿Desmientes esa teoría?) Si, al 100%. Aquí no hay manipulación, nadie me dice que decir o qué no decir, yo soy libre de hacer lo que se me da la gana y siempre ha sido así, esa es mi personalidad y así me conoce todo el mundo”, agregó ante la insistencia de Israel Dreyfus.

Asimismo, Samahara Lobatón aclaró que mantiene una buena relación con Bryan Torres y que él sigue visitando a sus hijos.

Cabe resaltar que, al ser consultada por las imágenes que demuestran una agresión por parte del cantante hacia ella, Samahara Lobatón aseguró que no puede hablar del tema por recomendación legal, ya que todo está en proceso de investigación.

“No puedo tocar el tema, no puedo hablar. Todo está en la Fiscalía, mi declaración está ahí y este es un tema que se debe manejar herméticamente. No es una denuncia pública para que la gente juzgue, esto tiene que seguir un proceso”, resaltó.