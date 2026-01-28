Abogado de Bryan Torres sugiere que video de agresión a Samahara fue manipulado

El abogado de Bryan Torres, Christian Salas, ha cuestionado el video que mostraría una presunta agresión física del cantante en contra de Samahara Lobatón, su actual pareja y madre de sus últimos dos hijos.

Según el letrado, el video que circula en medios de comunicación y redes sociales no constituye una prueba contundente debido a que podría haber sido editado o generado mediante nuevas tecnologías.

Al ser entrevistado en Latina TV, Salas subrayó que para que el video tenga validez jurídica, debería provenir de una fuente original y ser reconocido por los involucrados, algo que, asegura, no ha ocurrido.

“El video sería contundente si fuera de una fuente original, si no estuviera editado y, sobre todo, si los involucrados dijeran: ‘Sí, somos nosotros; sí, es nuestra habitación’. Pero hasta el momento se está negando eso” , afirmó en " Arriba Mi Gente" .

Sin embargo, Salas comentó que las imágenes podrían haber engañado al público. “Es posible que aquí hayan sido sorprendidos: primero, los medios de comunicación y segundo, la propia señora Melissa Klug”, añadió.

Asimismo, la defensa argumentó que el presunto intento de feminicidio es inexistente legalmente, basándose en que no hubo una denuncia inmediata el día de los hechos (1 de diciembre) y que no existen certificados médicos que acrediten lesiones.

La respuesta de Melissa Klug

Por su parte, Melissa Klug rechazó tajantemente las afirmaciones del abogado de Torres, indicando que el video es real y que la propia Samahara le confirmó su existencia y duración.

“Ese video jamás fue editado ni creado por IA. Tengo grabada a Samahara cuando me dice que ese video solamente lo tenía su mejor amiga, su abogado, Bryan, ella y la mamá de Bryan. Me dijo que el video duraba como veinte minutos” , declaró a Trome .

Klug también arremetió contra el músico, asegurando que su hija se encuentra bajo una fuerte manipulación emocional: “La tiene manipulada... mala sería si me quedo mirando cómo termina muerta mi hija por su verdugo”.

En tanto, Benji Espinoza, abogado de Melissa, calificó las imágenes como una “prueba directa” de agresión, pues que se haya difundido lo convierte en un “hecho público y notorio” que las autoridades deben investigar.

Hasta el momento, Samahara Lobatón no ha presentado una denuncia formal contra Bryan, lo que, según la defensa de Torres, debilita la posibilidad de medidas restrictivas como el impedimento de salida del país solicitado por Klug.