Abogado de Bryan Torres sugiere que video de agresión a Samahara fue manipulado

En tanto, Melissa Klug rechazó las declaraciones de la defensa de Bryan Torres, indicando que el cantante ha manipulado a su hija, Samahara Lobatón | Foto: Archivo GEC / Composición EC

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El abogado de Bryan Torres, Christian Salas, ha cuestionado el video que mostraría una presunta agresión física del cantante en contra de Samahara Lobatón, su actual pareja y madre de sus últimos dos hijos.

