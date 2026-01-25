El enfrentamiento mediático entre Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón ha alcanzado un nuevo punto crítico tras una serie de acusaciones cruzadas en redes sociales y televisión. El conflicto tiene como eje central la relación de la influencer con Bryan Torres, músico y padre de su último hijo, a quien Klug señala como el principal responsable de manipular a su hija y fracturar la unidad familiar.

Mientras Samahara defiende su autonomía y sostiene que las preocupaciones de su madre son solo parte de una estrategia para ganar notoriedad, la empresaria ha contraatacado con dureza, describiendo un escenario de aislamiento y crisis emocional. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE SU MADRE EN REDES SOCIALES?

Samahara Lobatón utilizó su cuenta de TikTok para responder a una seguidora que comentaba sobre la preocupación de Melissa Klug por su situación familiar. Desde el inicio, la influencer marcó distancia y puso en duda la sinceridad del discurso público de su madre. “JAJA no la conoces, ella vive su mundo”, escribió, dejando claro que no comparte la imagen que Klug muestra ante cámaras.

En su mensaje, Samahara fue más directa al señalar que la exposición mediática no responde a un interés genuino. “No te comas la película que no son reales, ella está haciendo su show”, afirmó, desacreditando la intervención de su madre en programas de espectáculos. Además, cuestionó el vínculo de Klug con sus nietos al señalar: “¿Tú crees que por un solo día ha preguntado por mis hijos o por cómo están?”, una frase que evidenció el distanciamiento entre ambas.

Pese a la controversia, Lobatón defendió su rol como madre y aseguró que la situación está bajo control. “Yo ya soy una gran madre para mis hijos y no están pasando absolutamente nada”, sostuvo, remarcando que su prioridad es salir adelante por ellos.

Exponen chats en donde la influencer critica a su madre Meliss Klug.

¿CÓMO RESPONDIÓ MELISSA KLUG A LAS ACUSACIONES DE SU HIJA?

Ante la viralización de los mensajes, Melissa Klug decidió pronunciarse en el programa ‘Amor y Fuego’, donde ofreció una versión completamente distinta. La empresaria aseguró que su hija no actúa por decisión propia y responsabilizó directamente a Bryan Torres por el conflicto familiar. “Mi hija está enferma, mi hija está siendo manipulada por ese ser despreciable”, declaró con firmeza.

Klug explicó que, a raíz de esta influencia, Samahara se ha alejado de todos sus familiares. “Él le dice tantas cosas que todos nosotros nos hemos vuelto sus enemigos”, señaló, agregando que la comunicación con su hija está totalmente cortada. “Todos estamos bloqueados”, afirmó, describiendo un quiebre absoluto en el entorno familiar.

La empresaria también recordó declaraciones pasadas de Samahara, cuando ella misma reconoció que su pareja afectaba su tranquilidad. “Ella dijo que tenía que botarlo porque era la persona que le quitaba la paz”, enfatizó.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL ENTRE MADRE E HIJA?

Melissa Klug manifestó una profunda preocupación por el bienestar emocional de Samahara y, sobre todo, por el de sus nietos. Aseguró que su intención no es confrontar, sino ayudar, incluso si eso implica recurrir a instancias legales. “Yo lo único que quiero es ayudarla”, expresó.

En una de sus declaraciones más contundentes, Klug sostuvo que espera una intervención de las autoridades. "Una vez él esté preso mi hija se va a curar, mis nietos van a estar bien", sentenció. Por ahora, confirmó que no existe ningún tipo de contacto con Samahara, ni a nivel personal ni familiar, dejando en claro que el distanciamiento es total y sin fecha de reconciliación.