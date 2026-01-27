Mariel Ocampo regresa a la televisión como antagonista en “Valentina Valiente”

La reconocida actriz peruana Mariel Ocampo vuelve a la televisión peruana tras veinte años de ausencia para integrarse al elenco de “Valentina Valiente”, la nueva novela de Latina TV, con el protagónico de Mayra Goñi.

Ocampo interpretará a Frida, una mujer narcisista y competitiva. En la trama, se convierte en la principal aliada y cómplice de su hija Macarena (Alessa Wichtell), quien tiene como objetivo separar a los protagonistas, Valentina (Mayra) y Alejandro (Rodrigo Brand).

Para Mariel Ocampo, este proyecto no solo representa un nuevo reto actoral, sino un reencuentro con el público peruano y con la casa televisora que la vio crecer profesionalmente.

“Regresar a la televisión peruana después de un tiempo es un privilegio. Me debo a mi gente, a mi público; sin ellos, nada de esta magia estaría pasando. Frida me estaba esperando y yo a ella”, afirmó la actriz.

El personaje de Mariel se presenta como una madre que justifica cualquier acción, por oscura que sea, en favor de su hija. Sobre la complejidad del papel, Ocampo destacó la conexión que este tipo de figuras suele generar con los televidentes.

“Frida es una mujer capaz de todo por su hija; no quiere caer bien, quiere ganar. Nadie es tan malo ni tan bueno. Yo creo que hasta la más villana tiene su corazoncito; las villanas son las más queridas”, explicó.

Esta novela es realizada por Chasqui Producciones. Todavía no se conoce su fecha de estreno.