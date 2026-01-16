Escuchar
(2 min)
Franco Cabrera conduce la actual temporada del 'reality' de imitación y canto de Latina, "Yo soy". (Foto: Joel Alonzo/GEC)

Franco Cabrera conduce la actual temporada del 'reality' de imitación y canto de Latina, "Yo soy". (Foto: Joel Alonzo/GEC)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Creció entre guitarra y cajón, como si en su casa la música no fuera un gusto sino un idioma. Franco Cabrera lo aprendió desde niño: nieto de Teresa Palomino — cantante y maestra ícono indiscutible de la cultura criolla y afroperuana— e hijo de Soledad Cadillo, una profesora de danza folclórica. En las reuniones familiares, el ritmo era una forma de quererse: mientras los mayores cantaban, él se encargaba de tocar el cajón. Si algo entiende Franco intrínsecamente, es de compás y sabor.

“Aprendí a decir no, a depurar lo que desgasta”: Franco Cabrera muestra su lado más vulnerable, cómo se preparó para “Yo soy”, “Al ángulo” y más
Televisión

“Aprendí a decir no, a depurar lo que desgasta”: Franco Cabrera muestra su lado más vulnerable, cómo se preparó para “Yo soy”, “Al ángulo” y más

“Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños
Famosos

“Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños

Golden Globes 2026: ¿Ha sido esta la gala perfecta?
Cine

Golden Globes 2026: ¿Ha sido esta la gala perfecta?

Golden Globes 2026: los detalles de la ceremonia donde “Una batalla tras otra” ganó a lo grande
Cine

Golden Globes 2026: los detalles de la ceremonia donde “Una batalla tras otra” ganó a lo grande