El 28 de noviembre, se estrena “Cazatesoros” en los cines de Perú, una coproducción con República Dominicana que mezcla acción, historia y un toque de magia. La cinta con actores peruanos, dirigida por el dominicano Héctor Valdez Martínez, reúne a Carlos Alcántara con Franco Cabrera y Sergio Galliani.

En el mundo mágico y muy del “Código Da Vinci”, un joven (Franco Cabrera) se adentra en un peligroso viaje hacia República Dominicana para encontrar un tesoro y hacer justicia a su mentor (Carlos Alcántara), quien sufrió un accidente. En el camino, se encuentra con un aliado de la calle (Luinis Olavarria), un niño ladrón con dones para aprender y tomar acción ante gran emoción. Ellos enfrentarán a mercenarios que les siguen los pasos.

“Para interpretar mi rol, revisé películas que están dentro de lo real maravilloso, como ‘Harry Potter’”, comenta Franco Cabrera a Saltar Intro de El Comercio. “Me llamaron mucho la atención para entender lo que significa para un personaje acercarse a la magia, como en esta película, y tomarlo como algo verosímil. Eso hay que creérselo. No es tan fácil. No lo tenemos tangible en nuestro universo”.

Franco Cabrera protagoniza "Cazatesoros".

Además, dijo a este diario que fue convocado para “Cazatesoros” desde que la coproducción peruano-dominicana, “Bienvenidos al paraíso”, abrió una ventana en su carrera. “Después de ‘Asu Mare: los amigos’, Ani Alva me llamó y, cuando estaba en el segundo día de grabación de su película, el productor Pascal Alama me invitó a hacer otra película, que es esta”, dijo Cabrera.

Trailer de “Cazatesoros”

“Cazatesoros” llegará a Disney+ después de su paso por las salas de cine, por lo mismo aún no hay fecha de estreno confirmada.

Un viaje a través de la cultura dominicana

En una conferencia de prensa después de la proyección de “Cazatesoros” en Lima, Cabrera celebró su primer papel protagónico en una película internacional. “El director tiene el sueño de poder rodar en Perú la segunda parte de ‘Cazatesoros’. Eso sería maravilloso. Depende, por supuesto, de que también le vaya a la primera película en taquilla, pero esta historia tranquilamente podría estar alineada con muchas cosas de la historia y cultura peruana”, añadió Cabrera.

"Cazatesoros", una película peruano-dominicana.

En la película, producida por José Ramón Alama o ‘Pascal Alama’, destacan elementos históricos de Santo Domingo, República Dominicana, como los saqueos realizados por el pirata inglés Francis Drake y la relación con la familia de Cristóbal Colón, figuras claves de la conquista. “La película trata de mostrar un poco de la historia universal desde una perspectiva mágica”, agregó Cabrera.

El actor Sergio Galliani, por su lado, compartió su entusiasmo por participar en su primera película de búsqueda del tesoro. “Fue un trabajo muy especial. Estuve un mes grabando en Santo Domingo, y no lo pensé dos veces cuando recibí la invitación de Gustavo Sánchez para unirme al elenco”, asintió Galliani, quien en los últimos años ha dejado de lado la televisión para dedicarse al cine y al teatro, con el objetivo de buscar proyectos que le puedan generar “otro tipo de expectativas”.

Franco Cabrera y Sergio Galliani actúan en "Cazatesoros".

Vía Zoom, Carlos Alcántara destacó el valor de “Cazatesoros”. “Cuando vi la película, me sentí muy feliz y orgulloso de ser parte de una superproducción. Es un género que apenas estamos explorando en el Perú”, señaló. El actor de “Asu Mare”, quien se encuentra en un año sabático enfocado en su familia, expresó su deseo de que este sea el inicio de una relación cinematográfica más cercana entre Perú y República Dominicana.

Sobre “Asu Mare”: ¿una quinta parte?

En la conferencia de prensa, Carlos Alcántara aprovechó para aclarar los rumores sobre una posible nueva película relacionada con “Asu Mare”, la exitosa saga que marcó un hito en su carrera con la primera película autobiográfica.

“Creo que hay un problema de interpretación. En ningún momento, he dicho ni me he referido a que quiero hacer otra “Asu Mare” sobre mi vida. Sería una decisión personal”, explicó. Alcántara destacó que actualmente está enfocado en otros proyectos y en su rol como productor, explorando temas más allá de la historia autobiográfica que lo hizo popular.

Sin embargo, aseguró que no planea abandonar la marca. “No usaré el tema “Asu Mare” autobiográfico número 5 o 6, ya estuvo bien. Tengo expectativas de seguir haciéndolo, pero no pondría el nombre, porque va en contra… hay mucho hater, gente negativa. Cuando las cosas se hacen bien y con total profesionalismo y entienden mal el mensaje, creen que uno se está aprovechando”.

¿El próximo paso? Según los productores de La Soga y Bougroup, quienes orquestan “Cazatesoros”, las expectativas con Alcántara y un elenco peruano en otras producciones son altas, así que el próximo año se esperan más colaboraciones.