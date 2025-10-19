“Yo soy” volvió a vivir una divertida gala. Esta vez, el conductor Franco Cabrera decidió subir al escenario, pero como participante y se presentó al casting para imitar a Luis Fonsi. Su inesperada presentación sorprendió al jurado.

Al cierre de la jornada de casting en Arequipa, Franco Cabrera subió al escenario pidiendo al jurado que escucharan a un imitador más. “Por favor, tengo una canción preparada para esta segunda temporada pasar, otra vez, a la siguiente fase”, dijo Cabrera.

Acto seguido, el jurado hizo la clásica entrevista al participante y Franco Cabrera aseguró que vuelve a presentarse en búsqueda de una nueva clasificación, tal y como hizo en la primera temporada, cuando imitó a Salserín.

Franco Cabrera sorprendió a todos al pasar casting como Luis Fonsi en "Yo soy". (Foto: Captura de video)

“Dinos quien eres y canta”, dijo Jely Reátegui. Franco Cabrera respondió: “Yo soy Luis Fonsi”. Acto seguido, el conductor empezó a cantar el tema “No te cambio por ninguna”.

El divertido momento se intensificó cuando la cámara ponchó a una ‘espartana’ haciendo el papel de conductora. Este misterioso personaje no era nada menos que Mia Pinillos, esposa de Franco Cabrera, quien llegó hasta la parte baja del escenario para retirar a Cabrera.

Franco Cabrera sorprendió a todos al pasar casting como Luis Fonsi en "Yo soy". (Foto: Captura de video)

Finalmente, ya sin Franco Cabrera sobre el escenario, el jurado calificó con un sí al participante y le dieron la bienvenida a la siguiente etapa del casting de “Yo soy”, programa que se emite de lunes a sábado, a partir de las 9 p.m., a través de la señal de Latina.