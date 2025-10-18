Este sábado 18 de octubre, a partir de las 9 p. m., los televidentes disfrutarán una noche más llena de emociones y entretenidos castings en “Yo Soy”, programa emitido por Latina TV.

Y es que, como sorpresa del programa, la cantante de salsa Daniela Darcourt se une al jurado para seleccionar a los participantes que buscan ganar el premio.

La intérprete, conocida por éxitos como “Señor mentira”, “Probablemente” y “Adiós amor”, tomará el lugar de Ricardo Morán, aportando una nueva energía al programa.

“Un ratito... Hay que empezar a cuidar el talento”, comenta, visiblemente indignada pero en tono de broma, durante el avance del show.

Por otro lado, la cuota emotiva llegará con un participante que imitará al fallecido cantante Paul Flores ‘El Ruso’, exintegrante de Armonía 10, quien perdió la vida en un ataque armado en Lima, a causa de extorsiones.

Imitador de Paul Flores 'El Russo' se presentará en Yo Soy 2025

Asimismo, el adelanto reveló que se contará con la participación de imitadores del dúo venezolano Servando & Florentino, Yailín La Más Viral, Mikel Erentxun, entre otros.

Por ello, la edición de este sábado, que promete risas, talento y muchas emociones, será transmitida por Latina TV a partir de las 9 p. m. También podrá verse en sus plataformas digitales.

