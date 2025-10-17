Imitador internacional de Ozuna llega al casting del programa "Yo soy". (Foto: Captura de video)
Imitador internacional de Ozuna llega al casting del programa "Yo soy". (Foto: Captura de video)
Redacción EC

Imitadores internacionales llegan al escenario de . Esta vez, un joven cantante colombiano se presentó en el programa de y sorprendió al jurado con su interpretación de . Al final, logró su clasificación a la siguiente ronda del concurso.

Andrés Sánchez, proveniente de Medellín, Colombia, llegó al casting de “Yo soy” con mucha ilusión y tras una buena experiencia en su país, donde resaltó que fue aceptado en el programa “Yo me llamo”.

“Vengo de Medellín, Colombia. Estoy en Lima recién, vine viajando, voy para Chile, pero si paso el casting me quedo a conocer Perú”, expresó el participante antes de cantar.

El cantante interpretó el tema “Se preparó” y sorprendió al jurado con un tono de voz bastante similar con el artista original. Ricardo Morán destacó su presencia escénica. “Conoces el escenario y al personaje, yo te voy a decir que sí”, dijo.

Por su parte, Jely Reátegui y Carlos Alcántara se sumaron a la aprobación del jurado y le dieron el visto bueno al imitador de Ozuna, quien se mostró agradecido por la oportunidad.

De esta manera, el casting de “Yo soy” sigue mostrando talento nacional e internacional sobre su escenario. El programa se emite de lunes a sábado, a partir de las 9 p.m. a través de la señal de Latina.

